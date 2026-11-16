DGII no dará prórroga para factura electrónica y aplicará multas

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) confirmó que no otorgará prórrogas para la factura electrónica en RD y aplicará multas por incumplimiento

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana reiteró de manera categórica que no otorgará nuevas prórrogas para la entrada en vigor obligatoria de la facturación electrónica, advirtiendo que aplicará las sanciones y multas establecidas en la normativa vigente a los contribuyentes que no completen su proceso de incorporación dentro de los plazos fijados por la ley.

Con esta postura, la administración tributaria busca garantizar el cumplimiento estricto del cronograma establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, consolidando la modernización del sistema fiscal dominicano, la transparencia en las operaciones comerciales y el combate efectivo contra la evasión impositiva.

Claves del cumplimiento y consecuencias legales

Las autoridades fiscales recordaron a las empresas, profesionales independientes y demás sujetos obligados que el proceso de certificación requiere pasos técnicos previos, por lo que instan a no dejar el trámite para último momento:

Cero extensión de plazos: La DGII enfatizó que los calendarios de implementación por tipo de contribuyente se mantienen inalterables, descartando aplazamientos adicionales para quienes aún operan bajo comprobantes fiscales tradicionales en papel.

La DGII enfatizó que los calendarios de implementación por tipo de contribuyente se mantienen inalterables, descartando aplazamientos adicionales para quienes aún operan bajo comprobantes fiscales tradicionales en papel. Aplicación de multas y sanciones: El incumplimiento en la emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) dentro del plazo correspondiente conlleva penalidades pecuniarias y sanciones administrativas contempladas tanto en la Ley 32-23 como en el Código Tributario dominicano.

El incumplimiento en la emisión de dentro del plazo correspondiente conlleva penalidades pecuniarias y sanciones administrativas contempladas tanto en la Ley 32-23 como en el Código Tributario dominicano. Impacto operativo en los negocios: Además de las multas directas, los contribuyentes que no se adapten al sistema digital corren el riesgo de enfrentar dificultades en la validación de créditos fiscales, deducciones de gastos y relaciones comerciales con empresas ya incorporadas al ecosistema electrónico.

Además de las multas directas, los contribuyentes que no se adapten al sistema digital corren el riesgo de enfrentar dificultades en la validación de créditos fiscales, deducciones de gastos y relaciones comerciales con empresas ya incorporadas al ecosistema electrónico. Proceso de certificación y acompañamiento: Para completar la habilitación, los contribuyentes deben presentar su solicitud ante la DGII, superar las pruebas de simulación técnica y obtener la autorización como emisores electrónicos, contando con herramientas gratuitas de facturación dispuestas por la entidad para pequeños contribuyentes.

Ante la firmeza del calendario oficial, asesores tributarios recomiendan a los comercios y empresas dominicanas auditar de inmediato sus sistemas contables y completar su acreditación ante la DGII para evitar contratiempos legales y financieros.