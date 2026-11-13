Cómo mantener la casa fresca en tiempos de calor: 7 tips

Descubre los mejores consejos prácticos para mantener tu casa fresca en días de intenso calor y ahorrar energía eléctrica sin depender solo del aire.

En temporadas de altas temperaturas y sensación térmica elevada, mantener un ambiente agradable dentro del hogar se convierte en una prioridad para el descanso y la salud familiar. Sin embargo, el uso continuo de equipos de climatización puede disparar de forma considerable la factura eléctrica, por lo que aplicar estrategias de enfriamiento pasivo resulta fundamental.

Especialistas en eficiencia energética y arquitectura bioclimática recomiendan combinar hábitos cotidianos con ajustes sencillos en la ventilación e iluminación para lograr reducir varios grados la temperatura interior de manera natural.

estrategias de enfriamiento pasivo resulta fundamental

Estrategias efectivas para refrescar el hogar

Implementar estas medidas durante las horas de mayor radiación solar marca una diferencia notable en el confort térmico de la vivienda:

Bloquear la entrada directa del sol: Mantener cerradas las cortinas, persianas o toldos —especialmente en las ventanas orientadas al este y al oeste— durante las horas críticas (entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.) evita el efecto invernadero dentro de las habitaciones. Las cortinas de colores claros o con recubrimiento térmico reflejan mejor la radiación.

Mantener cerradas las cortinas, persianas o toldos —especialmente en las ventanas orientadas al este y al oeste— durante las horas críticas evita el efecto invernadero dentro de las habitaciones. Las cortinas de colores claros o con recubrimiento térmico reflejan mejor la radiación. Aprovechar la ventilación cruzada nocturna: Abrir ventanas en lados opuestos de la casa durante la noche y las primeras horas de la madrugada permite que el aire fresco circule y expulse el calor acumulado durante el día. Al subir la temperatura por la mañana, conviene cerrarlas para conservar esa frescura.

Abrir ventanas en lados opuestos de la casa durante la noche y las primeras horas de la madrugada permite que el aire fresco circule y expulse el calor acumulado durante el día. Al subir la temperatura por la mañana, conviene cerrarlas para conservar esa frescura. Optimizar el uso de ventiladores: Colocar un recipiente con hielo o botellas de agua congelada frente a un ventilador de pedestal ayuda a dispersar una brisa mucho más fresca. Asimismo, en los ventiladores de techo, se debe verificar que las aspas giren en sentido contrario a las agujas del reloj para empujar el aire frío hacia abajo.

Colocar un recipiente con hielo o botellas de agua congelada frente a un ventilador de pedestal ayuda a dispersar una brisa mucho más fresca. Asimismo, en los ventiladores de techo, se debe verificar que las aspas giren en para empujar el aire frío hacia abajo. Reducir las fuentes internas de calor: Electrodomésticos como el horno, la estufa, la secadora de ropa e incluso televisores y computadoras en modo de espera irradian calor constante. Se aconseja cocinar en horarios más frescos, desenchufar aparatos innecesarios y sustituir bombillas incandescentes por iluminación LED , que apenas emite calor.

Electrodomésticos como el horno, la estufa, la secadora de ropa e incluso televisores y computadoras en modo de espera irradian calor constante. Se aconseja cocinar en horarios más frescos, desenchufar aparatos innecesarios y sustituir bombillas incandescentes por iluminación , que apenas emite calor. Elegir textiles ligeros y transpirables: Cambiar las sábanas gruesas o sintéticas por ropa de cama de algodón, lino o bambú facilita la transpiración nocturna. Retirar alfombras pesadas durante los meses más calurosos también ayuda a que los pisos liberen frescor.

Cambiar las sábanas gruesas o sintéticas por ropa de cama de facilita la transpiración nocturna. Retirar alfombras pesadas durante los meses más calurosos también ayuda a que los pisos liberen frescor. Incorporar plantas de interior: Las plantas naturales no solo decoran, sino que actúan como reguladores térmicos al liberar humedad en el ambiente mediante la transpiración, refrescando y purificando el aire de forma orgánica.

Las plantas naturales no solo decoran, sino que actúan como reguladores térmicos al liberar humedad en el ambiente mediante la transpiración, refrescando y purificando el aire de forma orgánica. Uso eficiente del aire acondicionado: Si se cuenta con climatizador, mantener el termostato entre los 24 °C y 25 °C garantiza un ambiente confortable sin forzar el compresor ni disparar el consumo energético; cada grado por debajo de esa referencia puede incrementar el gasto eléctrico hasta en un 8 %.

Las plantas naturales no solo decoran, sino que actúan como reguladores térmicos al liberar humedad

Con la aplicación constante de estos ajustes prácticos, es posible transformar el hogar en un refugio mucho más fresco, saludable y económico frente a las olas de calor.