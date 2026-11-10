Licey y Águilas intercambian los papeles: del sótano a la cima y viceversa

Licey lidera la Lidom tras 19 juegos, mientras Águilas caen al fondo. Un giro notable respecto a la temporada pasada, donde las posiciones eran opuestas.

Por Noticias SIN

Redacción. – El béisbol suele ofrecer giros inesperados, pero la diferencia entre el presente de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas resulta particularmente llamativa cuando se comparan sus actuaciones en el inicio de las dos últimas temporadas de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

La fotografía de la clasificación después de 19 encuentros en la campaña 2025-2026 mostraba a las Águilas en la parte más alta del standing, mientras los Tigres ocupaban la última posición. Un año después, el panorama presenta un contraste notable: el Licey está en la cima y el conjunto cibaeño atraviesa dificultades en el fondo de la tabla.

Licey lidera tras 19 partidos

En la actual campaña 2026-2027, los azules presentan récord de 13 victorias y seis derrotas, igualados con los Leones del Escogido, también con marca de 13-6. Ambos equipos encabezan la clasificación tras 19 partidos.

En el extremo opuesto aparecen las Águilas, que tienen seis triunfos y 12 derrotas en 18 encuentros, con porcentaje de .333, el más bajo entre los seis equipos del circuito.

La diferencia es evidente para dos organizaciones acostumbradas a protagonizar la lucha por la clasificación y el campeonato.

Águilas pasan de líderes al fondo

Durante la temporada pasada, las Águilas marcaron el ritmo de la serie regular y terminaron en el primer lugar, con 32 victorias y 17 derrotas, para un porcentaje de .653. Los Tigres, en cambio, concluyeron en la última posición, con balance de 21-29.

Ahora, con el campeonato todavía en su primera etapa, el Licey ha encontrado consistencia para mantenerse entre los equipos de mejor rendimiento, mientras las Águilas necesitan reaccionar para evitar que la distancia con los puestos de clasificación continúe aumentando.

Aunque todavía queda mucho calendario por delante y las posiciones pueden cambiar, la comparación entre ambas campañas deja una imagen poco habitual: los dos históricos rivales han intercambiado sus lugares en los extremos de la clasificación.

En Lidom, donde cada victoria cuenta en una serie regular de 50 partidos, el desafío para los azules será sostener el ritmo, mientras los cibaeños tendrán que encontrar respuestas para cambiar el rumbo de una temporada que, por ahora, les resulta cuesta arriba.