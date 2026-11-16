16 de noviembre: ¿Por qué urge practicar la tolerancia hoy?

Cada 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia. Conoce el origen de esta fecha de la ONU y su importancia

Cada 16 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional para la Tolerancia, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre los peligros de la intolerancia y reafirmar el compromiso global con el diálogo, el respeto mutuo y la comprensión entre culturas y pueblos.

En sociedades cada vez más diversas e interconectadas como la República Dominicana, esta jornada invita a reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan la educación cívica, la empatía y el rechazo a toda forma de discriminación para garantizar la paz social y el fortalecimiento democrático.

Origen y significado de la conmemoración

La instauración de esta fecha responde a un esfuerzo internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):

Declaración de Principios sobre la Tolerancia: El 16 de noviembre de 1995 , los Estados miembros de la UNESCO aprobaron este documento histórico, donde se define la tolerancia no como indiferencia o condescendencia, sino como el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y medios de ser humanos.

El , los Estados miembros de la UNESCO aprobaron este documento histórico, donde se define la tolerancia no como indiferencia o condescendencia, sino como el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Proclamación oficial de la ONU: Un año después, en 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó oficialmente a todos los países a observar anualmente esta fecha mediante actividades dirigidas tanto a los centros educativos como al público en general.

Un año después, en 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó oficialmente a todos los países a observar anualmente esta fecha mediante actividades dirigidas tanto a los centros educativos como al público en general. Un derecho humano fundamental: La declaración subraya que la tolerancia es una virtud que hace posible la paz y que contribuye a sustituir la cultura de guerra por una cultura de diálogo, justicia y derechos humanos.

Pilares para combatir la intolerancia en la sociedad actual

De acuerdo con los organismos internacionales, fomentar una convivencia armoniosa requiere acciones concretas en distintos ámbitos de la vida cotidiana:

Educación inclusiva y pensamiento crítico: Formar desde la infancia en valores cívicos, derechos humanos y resolución pacífica de conflictos permite desmontar prejuicios y estereotipos antes de que se transformen en conductas excluyentes.

Formar desde la infancia en valores cívicos, derechos humanos y resolución pacífica de conflictos permite desmontar prejuicios y estereotipos antes de que se transformen en conductas excluyentes. Lucha contra los discursos de odio: Tanto en los espacios públicos como en las plataformas digitales, resulta indispensable promover una comunicación responsable que combata la desinformación, la xenofobia, el racismo y la discriminación por motivos religiosos, sociales o ideológicos.

Tanto en los espacios públicos como en las plataformas digitales, resulta indispensable promover una comunicación responsable que combata la desinformación, la xenofobia, el racismo y la discriminación por motivos religiosos, sociales o ideológicos. Marcos legales y justicia: Garantizar leyes justas e imparciales que protejan la igualdad de oportunidades y sancionen los actos de violencia o exclusión contra grupos vulnerables.

Garantizar leyes justas e imparciales que protejan la igualdad de oportunidades y sancionen los actos de violencia o exclusión contra grupos vulnerables. Diálogo intercultural y comunitario: Fomentar espacios de encuentro ciudadano, intercambio cultural y participación comunitaria fortalece los lazos de solidaridad y el entendimiento entre distintos sectores sociales.

Con motivo de este 16 de noviembre, instituciones educativas, organizaciones sociales y ciudadanos están llamados a renovar su compromiso diario con el respeto a la dignidad humana y la construcción de comunidades más abiertas, justas y solidarias.