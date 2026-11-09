Gilbert Gómez destaca reacción y defensa del Licey tras victoria 5-4 sobre el Escogido

Gilbert Gómez resalta la reacción y defensa del Licey tras vencer 5-4 al Escogido, destacando la ejecución defensiva y el talento de Jesús Madé.

Por Noticias SIN

Santo Domingo. – El dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, destacó la capacidad de reacción de sus jugadores, la ejecución defensiva y el trabajo del cuerpo de lanzadores en la victoria 5-4 sobre los Leones del Escogido.

El conjunto azul logró recuperarse de una desventaja de dos carreras y mantenerse competitivo durante un encuentro marcado por los cambios en el marcador y considerado por Gómez como “un partidazo de pelota, un back and forth”.

“Nosotros caímos abajo 2-0 y los muchachos responden prácticamente en la próxima entrada, que eso es lo que tú siempre quieres ver”, expresó el dirigente

Defensa del equipo

El capataz azul resaltó el desempeño defensivo de sus jugadores, especialmente una intervención de Sergio Alcántara, así como la ejecución de los lanzadores en los momentos decisivos del partido.

“Terminamos jugando tremenda defensa. La jugada de Sergio Alcántara nos dio un poquito de respiro y la defensa que tuvimos a partir de esa entrada fue fenomenal. Hicimos los pitcheos que teníamos que hacer en los momentos que teníamos que hacerlo”, manifestó.

Asimismo, explicó que la profundidad del plantel permite manejar las ausencias y ofrecer oportunidades a otros jugadores, sin perder de vista las necesidades del equipo.

“Tú tienes que confiar en tu profundidad. No todos van a jugar todos los días y necesitas confiar en que ellos, saliendo, te van a dar esos partidos”, señaló.

Gómez también respaldó la decisión defensiva de Gustavo Núñez durante una jugada del tercer episodio y explicó que los movimientos del bullpen respondieron a una estrategia para enfrentar a bateadores zurdos con Andrew Pérez y utilizar posteriormente a Oliver Ortega.

Elogia talento de Jesús Madé

Durante sus declaraciones, el dirigente también se refirió al prospecto Jesús Madé, de 19 años, quien disputó este domingo su último partido de la temporada con los Tigres del Licey.

“La capacidad de ser un pelotero de impacto en Grandes Ligas está ahí. El talento, la entrega, la confianza que tiene y el manejo de la zona de strike a esa edad son realmente impresionantes”, afirmó.

Finalmente, Gómez anunció que Luis Gil será el lanzador abridor de los Tigres del Licey en su próximo compromiso del campeonato.