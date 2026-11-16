Una divertida entrevista en el programa Divertido con Jochy al popular personaje de redes sociales conocido como La Fruta
El video presenta una divertida entrevista en el programa Divertido con Jochy al popular personaje de redes sociales conocido como La Fruta (José Manuel de la Cruz).
- Orígenes y fama: La Fruta relata cómo pasó de trabajar en construcción en Estados Unidos durante 9 años a convertirse en una sensación viral gracias al contenido creado junto a su hijo.
- Experiencia en medios: Conversa sobre su paso por la «Casa de los Foker» y cómo su vida ha cambiado desde que alcanzó la popularidad, mencionando incluso sus nuevas incursiones en el cine.
- Anécdotas personales: Con su particular estilo humorístico, comparte historias sobre su familia, sus nietos y su manejo de la fama, mientras interactúa constantemente con Jochy Santos.
- Cierre musical: El segmento finaliza con una presentación alegre donde invita al público a cantar y participar, marcando la transición para recibir a Fernando Villalona.