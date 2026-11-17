Tras una mañana mayormente soleada por alta presión, se prevén aguaceros dispersos, ráfagas y temperaturas ligeramente más frescas en gran parte del país

Para este martes 17 de noviembre de 2026, el panorama meteorológico sobre la República Dominicana iniciará mayormente soleado en gran parte del país debido a la incidencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, el incremento en la velocidad del viento del este/noreste, en combinación con una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, generará nubosidad y precipitaciones desde tempranas horas del día hacia varias regiones.

Evolución de las lluvias y zonas de incidencia

La interacción del arrastre de humedad del viento con la vaguada favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en las regiones nordeste, norte, este y la Cordillera Central, afectando principalmente a:

Norte y Cibao: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y Santiago.

Este y Sureste: Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo.

Precaución marítima en la costa atlántica

Las autoridades meteorológicas exhortan a los operadores de embarcaciones a tomar medidas preventivas en el litoral norte:

Advertencia a la navegación: En la costa atlántica, se recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución debido a episodios de visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente anormal dentro de las áreas de precipitaciones.

Descenso gradual de temperaturas y nieblas

A partir de esta tarde, las temperaturas se tornarán ligeramente más frescas por la influencia directa del viento del este/noreste, registrando valores máximos entre 29 °C y 31 °C y mínimos entre 23 °C y 25 °C.

Noche y madrugada: El ambiente fresco será más notable en las zonas montañosas.

El ambiente fresco será más notable en las zonas montañosas. Visibilidad terrestre: Se prevén episodios de nieblas y neblinas, especialmente en el valle del Cibao y la Sierra de Bahoruco, por lo que se sugiere precaución al conducir en horas nocturnas y al amanecer.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa una mañana despejada con incremento de lluvias en horas vespertinas:

Distrito Nacional: Mayormente soleado en horas matutinas, con aguaceros en la tarde y aisladas tronadas.

Mayormente soleado en horas matutinas, con aguaceros en la tarde y aisladas tronadas. Santo Domingo Norte y Este: Soleado durante la mañana, pasando a aguaceros con aisladas tronadas en la tarde.

Soleado durante la mañana, pasando a aguaceros con aisladas tronadas en la tarde. Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas en la mañana a medio nublado en la tarde con chubascos dispersos y tronadas aisladas.

Nubes dispersas en la mañana a medio nublado en la tarde con chubascos dispersos y tronadas aisladas. Temperaturas: Mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 29 °C y 31 °C.

Boletín meteorológico elaborado por el Centro de Pronósticos.