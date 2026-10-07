Yankees se juegan la temporada esta noche ante los Rays

Los Yankees enfrentan un partido crucial ante los Rays; una derrota termina su temporada. Max Fried será clave para mantener viva la serie.

Por Noticias SIN

Nueva York. – Los Yankees de Nueva York llegan este miércoles a un partido sin margen de error: una derrota ante los Rays de Tampa Bay pondrá fin a su temporada, y enviará a su rival a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Yankees, al borde de la eliminación

Nueva York está abajo 0-2 en la Serie Divisional, luego de perder los dos primeros encuentros en Tampa Bay. El segundo terminó 5-2 y dejó al equipo al borde de la eliminación después de una noche en la que cometió cuatro errores, tres de ellos en la primera entrada.

El panorama también refleja las dificultades ofensivas de los Yankees. En los dos primeros partidos solo han anotado dos carreras, ambas producidas por Ben Rice, quien conectó dos jonrones solitarios en el segundo encuentro. En el primer partido, Tampa Bay limitó a Nueva York a apenas un hit.

Max Fried ante Nick Martínez

Con la temporada en juego, los Yankees entregarán la pelota al zurdo Max Fried, quien tendrá la misión de frenar a los Rays y darle a su equipo la oportunidad de regresar a la serie.

Fried terminó la temporada regular con récord de 5-5, efectividad de 2.80 y 104 ponches, y viene de lanzar seis entradas de una carrera en la victoria de Nueva York sobre Boston en la serie de comodines.

El zurdo se enfrentará a Nick Martínez, anunciado como abridor de Tampa Bay. Martínez cerró la campaña con marca de 15-6, efectividad de 3.10 y 109 ponches.

El tercer partido está programado para las 8:00 de la noche en el Yankee Stadium.

Aunque comenzar una serie al mejor de cinco con dos derrotas deja a los Yankees en una situación extrema, el equipo ya conoce lo que significa remontar un 0-2.

La última remontada de un 0-2 en una serie divisional de cinco partidos ocurrió precisamente con los Yankees, en 2017, cuando ganaron tres encuentros consecutivos ante Cleveland para avanzar.

Ahora necesitan repetir una hazaña similar, pero el primer paso es ganar esta noche. Si lo consiguen, obligarán a un cuarto partido el jueves y mantendrán con vida su búsqueda de otra remontada en octubre.

La presión estará sobre todos los sectores del equipo: el pitcheo deberá contener a una ofensiva de Tampa Bay que ha aprovechado los errores defensivos, mientras que los bateadores de Nueva York tendrán que producir más allá de los jonrones de Rice.

Con Aaron Judge fuera de acción por una lesión en la pantorrilla, los Yankees necesitan encontrar producción ofensiva en el resto de su alineación.

Esta vez no hay mañana para Nueva York si pierde: una victoria mantiene viva la serie; una derrota pone punto final a su temporada.