Vaguada incrementa aguaceros hoy; advierten granizadas el sábado

Una vaguada aumentará las lluvias a partir de hoy. El sábado se pronostica fuerte inestabilidad con aguaceros severos, ráfagas y posibles granizadas

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará un notable deterioro durante los próximos días, marcado por la progresiva inestabilidad atmosférica generada por una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera.

Lluvias para hoy viernes

A partir de las primeras horas de la mañana, la vaguada incrementará la humedad sobre el país, generando nublados acompañados de aguaceros localmente fuertes, tronadas y ráfagas de viento aisladas. Esta actividad afectará especialmente a sectores del litoral sur, noreste, norte, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Alerta por severidad climática para el sábado

Para la jornada del sábado, se anticipa un escenario meteorológico mucho más activo y severo. La combinación de un mayor contenido de humedad con el fortalecimiento de la vaguada generará un marcado incremento de la inestabilidad.

Predominará un ambiente nublado a nivel nacional con precipitaciones que requerirán mayor atención preventiva. Se esperan aguaceros localmente fuertes, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y potencial caída de granizos, incidiendo de forma directa sobre:

Litoral caribeño

Llanura oriental y norte del país

Cordillera Central

Sector fronterizo

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica un fin de semana marcado por las lluvias:

Viernes:

Distrito Nacional y Municipios: Incrementos nubosos en horas de la tarde con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Sábado (Deterioro esperado):