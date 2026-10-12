Vaguada generará chubascos costeros y aguaceros en el interior

El arrastre del viento y una vaguada provocarán lluvias matutinas en la costa y aguaceros vespertinos hacia el interior. Se vigila un área de baja presión.

El panorama meteorológico de la República Dominicana estará influenciado hoy por el constante arrastre del viento y la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, condiciones que mantendrán un patrón de precipitaciones divididas entre la mañana y la tarde.

Evolución de las lluvias para hoy

El comportamiento de las precipitaciones variará notablemente según la región y el momento del día:

Durante las horas matutinas: Se registrarán chubascos aislados, de débiles a moderados con tronadas, focalizados en localidades costeras como Peravia, Pedernales, Barahona, Samaná y María Trinidad Sánchez .

Se registrarán chubascos aislados, de débiles a moderados con tronadas, focalizados en localidades costeras como . A partir de la tarde: El calentamiento diurno interactuará con la vaguada, desatando aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el interior del país. Esta actividad incidirá sobre Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, la parte norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

El calentamiento diurno interactuará con la vaguada, desatando hacia el interior del país. Esta actividad incidirá sobre Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, la parte norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón. Resto del país: Predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos, sin el registro de precipitaciones de importancia.

Monitoreo de actividad ciclónica

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene la vigilancia sobre un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una zona de baja presión. Este sistema se localiza a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde y presenta una baja probabilidad de desarrollo ciclónico: 20 % para las próximas 48 horas y 20 % para los próximos 7 días.

Alerta por altas temperaturas

El ambiente continuará marcadamente caluroso a nivel nacional, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 31 °C y 35 °C en gran parte del territorio dominicano.

Recomendaciones de salud preventiva: Mantenga una ingesta constante de agua para evitar la deshidratación.

Utilice prendas de vestir ligeras, holgadas y de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Población vulnerable: Preste especial atención a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes son más susceptibles a los efectos del calor extremo.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica una jornada caracterizada por la mezcla de sol y episodios puntuales de inestabilidad, con temperaturas máximas entre 31 °C y 33 °C: