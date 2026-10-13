Vaguada desatará fuertes aguaceros y posibles granizadas hoy

Chubascos costeros matutinos darán paso a fuertes lluvias, tormentas y posible granizo en el interior esta tarde. INDOMET alerta a tres provincias

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará un deterioro significativo a lo largo del día debido a la fuerte incidencia de una vaguada. Esta condición atmosférica generará un marcado contraste entre las precipitaciones de la mañana y los eventos severos esperados para la tarde.

Evolución de las precipitaciones

El patrón de lluvias se intensificará drásticamente con el paso de las horas:

Durante las horas matutinas: Se presentarán chubascos dispersos y ocasionales tronadas aisladas, afectando principalmente distintos sectores costeros del nordeste y sureste del país.

Se presentarán chubascos dispersos y ocasionales tronadas aisladas, afectando principalmente distintos sectores costeros del nordeste y sureste del país. A partir de la tarde y primeras horas de la noche: La vaguada favorecerá un aumento significativo de la inestabilidad. Se pronostica la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Estas condiciones severas incidirán directamente sobre las regiones norte, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Alertas Meteorológicas

Ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y rurales provocadas por los fuertes aguaceros pronosticados para esta tarde, el Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET ha emitido el nivel de ALERTA METEOROLÓGICA para las siguientes tres provincias:

La Vega

Santiago

Valverde

Monitoreo ciclónico y temperaturas

En cuanto a la actividad en el Atlántico, el INDOMET vigila un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una baja presión al suroeste de las islas de Cabo Verde. Actualmente, este sistema posee una muy baja probabilidad de desarrollo ciclónico: 10 % en las próximas 48 horas y 10 % para los próximos 7 días.

El ambiente se mantendrá sumamente caluroso a nivel nacional, con temperaturas máximas que oscilarán entre 31 °C y 35 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera agua frecuentemente para evitar la deshidratación.

Utilice ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Población vulnerable: Preste especial atención a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se anticipa un ambiente de mucha humedad, alta sensación térmica y lluvias hacia la segunda mitad del día: