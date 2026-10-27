Suspenden clases en provincias en alerta por fuertes lluvias

Autoridades suspenden la docencia en las provincias bajo alerta meteorológica debido al impacto de las fuertes lluvias sobre el territorio nacional.

Las autoridades educativas y de gestión de riesgos han dispuesto la suspensión de las actividades docentes y administrativas en las provincias que se encuentran bajo niveles de alerta y aviso meteorológico, como medida preventiva ante el deterioro de las condiciones del tiempo que afecta gran parte del territorio nacional.

La decisión busca salvaguardar la integridad física de los estudiantes, personal docente y administrativo, ante el peligro de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como los deslizamientos de tierra generados por el acumulado de precipitaciones.

Medidas de prevención y alcance de la medida

La suspensión aplica de manera inmediata para los centros educativos del sector público y privado situados en las demarcaciones en mayor riesgo:

Protección de la comunidad educativa: La medida preventiva prioriza la seguridad de los alumnos y docentes en zonas de difícil acceso o con antecedentes de inundación.

La medida preventiva prioriza la seguridad de los alumnos y docentes en zonas de difícil acceso o con antecedentes de inundación. Evaluación de infraestructuras: Las autoridades de los distritos educativos aprovecharán el receso para inspeccionar la planta física de los planteles y asegurar que no existan vulnerabilidades.

Las autoridades de los distritos educativos aprovecharán el receso para inspeccionar la planta física de los planteles y asegurar que no existan vulnerabilidades. Llamado a los padres: Se insta a las familias y tutores a mantener a los niños y jóvenes resguardados en sus hogares y evitar que se acerquen a cauces de ríos, cañadas o zonas anegadas.

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales emitidos por los organismos de socorro y el Ministerio de Educación para conocer la reanudación de la jornada escolar una vez mejoren las condiciones del tiempo.