SNS activa alerta en hospitales fronterizos por crisis Haití

El SNS activó protocolos de emergencia en hospitales de la frontera por la tensión en Haití. El canciller Bisonó exigió celeridad a la comunidad internacional.

Ante el incremento de la tensión y la inestabilidad en el vecino país de Haití, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ordenó la activación de los protocolos de emergencia en todos los centros de salud ubicados en la zona fronteriza dominicana. La medida busca garantizar la capacidad de respuesta y el apresto operacional ante cualquier eventualidad derivada de la crisis en el territorio haitiano.

Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, alzó la voz para exigir una mayor celeridad y un compromiso más activo por parte de la comunidad internacional frente al deterioro institucional y de seguridad que padece Haití.

Medidas preventivas en la red hospitalaria

La activación hospitalaria en las provincias fronterizas contempla un conjunto de acciones logísticas y de recursos humanos para salvaguardar la atención médica:

Disponibilidad de insumos y personal: Reforzamiento de los stocks de medicamentos, insumos quirúrgicos, sangre y habilitación de áreas críticas en los hospitales traumatológicos y regionales de la zona.

Reforzamiento de los stocks de medicamentos, insumos quirúrgicos, sangre y habilitación de áreas críticas en los hospitales traumatológicos y regionales de la zona. Coordinación interinstitucional: Articulación permanente con los organismos de socorro, seguridad fronteriza y protección civil para mantener un monitoreo constante de la situación.

Articulación permanente con los organismos de socorro, seguridad fronteriza y protección civil para mantener un monitoreo constante de la situación. Respuesta asistencial: Garantizar que los servicios de emergencia locales operen con máxima capacidad ante cualquier escenario imprevisto.

El reclamo diplomático de la República Dominicana

Durante su pronunciamiento, el canciller Bisonó reiteró que la República Dominicana ha mantenido una postura firme de protección de su soberanía, al tiempo que insistió en que la solución definitiva a la crisis haitiana no recae sobre el país, sino sobre la comunidad internacional.

«La comunidad internacional debe actuar con mayor celeridad y firmeza en Haití; la República Dominicana ha hecho su parte, pero la carga no puede ni debe recaer exclusivamente sobre nuestros hombros,» enfatizó el funcionario.

El gobierno dominicano mantiene la vigilancia estricta en la franja fronteriza, combinando el despliegue de seguridad militar con la preparación del sistema sanitario nacional ante los avatares del vecino país.