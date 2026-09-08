Santo Domingo será sede del Encuentro Iberoamericano de Museos

Santo Domingo acogerá el 12.º Encuentro Iberoamericano de Museos. Conoce los detalles de este importante evento internacional para la cultura y el patrimonio.

En la República Dominicana del 14 al 16 de septiembre de 2026, se afianza como el epicentro del debate cultural de la región.

La ciudad de Santo Domingo ha sido designada oficialmente como sede del 12.º Encuentro Iberoamericano de Museos, un cónclave internacional que reunirá a expertos, directores, gestores culturales y profesionales del sector procedentes de toda Iberoamérica.

El evento se erige como una plataforma clave para discutir el futuro, la sostenibilidad, la inclusión y los retos tecnológicos que enfrentan los espacios museísticos en la actualidad, promoviendo el intercambio de buenas prácticas para la preservación del patrimonio histórico y artístico.

Bajo el lema “Patrimonios compartidos, futuros comunes”, el encuentro reunirá a profesionales del sector para reflexionar sobre los desafíos actuales de los museos, compartir experiencias y fortalecer las redes de colaboración regional.

Ejes centrales del encuentro

Innovación y museos comunitarios: Se analizarán estrategias para acercar los museos a los barrios y a las nuevas generaciones, transformándolos en centros vivos de participación ciudadana.

Se analizarán estrategias para acercar los museos a los barrios y a las nuevas generaciones, transformándolos en centros vivos de participación ciudadana. Sostenibilidad y gestión: Expertos debatirán sobre modelos de administración eficiente y conservación preventiva ante los desafíos climáticos y económicos globales.

Expertos debatirán sobre modelos de administración eficiente y conservación preventiva ante los desafíos climáticos y económicos globales. Patrimonio en red: Fomentar la colaboración binacional y regional para crear exposiciones itinerantes y salvaguardar la memoria histórica compartida.

La elección de la capital dominicana como sede destaca el valor de su riqueza histórica, encabezada por su emblemática Zona Colonial y su red de museos nacionales, que servirán de escenario para este importante diálogo iberoamericano.