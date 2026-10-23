“Revela momentos icónicos de su vida”, Pedro Jiménez

Pedro Jiménez, un reconocido periodista, abogado y comunicador dominicano, habla de diversos aspectos de su trayectoria profesional y personal

Este video presenta una entrevista con Pedro Jiménez, un reconocido periodista, abogado y comunicador dominicano, en el programa Es Temprano Todavía. La conversación abarca diversos aspectos de su trayectoria profesional y personal:

Formación artística: Pedro relata sus inicios en los talleres infantiles de Bellas Artes (1986) y su participación en el recordado cuadro de comedia infantil del programa El Gordo de la Semana.

Pedro relata sus inicios en los talleres infantiles de Bellas Artes (1986) y su participación en el recordado cuadro de comedia infantil del programa El Gordo de la Semana. Carrera política y profesional: Explica cómo transitó desde el activismo político hacia la comunicación estratégica. Destaca su trabajo con José Tomás Pérez en el Senado y el IDAC, y su rol actual como parte del equipo estratégico del expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo.

Explica cómo transitó desde el activismo político hacia la comunicación estratégica. Destaca su trabajo con José Tomás Pérez en el Senado y el IDAC, y su rol actual como parte del equipo estratégico del expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Análisis de la actualidad: Comenta sobre el trabajo político de figuras como Omar Fernández, a quien describe como una de las figuras con mayor proyección, y resalta la vasta preparación intelectual y visión política de Leonel Fernández.

Comenta sobre el trabajo político de figuras como Omar Fernández, a quien describe como una de las figuras con mayor proyección, y resalta la vasta preparación intelectual y visión política de Leonel Fernández. Vida en los medios: Conversa sobre su labor en El Sol de la Mañana, donde equilibra la profundidad del análisis periodístico con el estilo dinámico de la radio, así como su perspectiva sobre el compromiso social del político.

Finalmente, Pedro reflexiona sobre sus aspiraciones y la importancia de mantener una visión clara de futuro en el ámbito político nacional.