República Dominicana escala al octavo lugar del ranking mundial de béisbol

República Dominicana sube al octavo lugar del ranking mundial de béisbol, destacándose por su medalla de plata en el Mundial Sub-15 de 2026.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.— República Dominicana ascendió del décimo al octavo lugar del ranking mundial de béisbol masculino de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), con un acumulado de 2,737 puntos, en la actualización del 8 de octubre de 2026.

El avance de dos posiciones coloca al país como el de mayor ascenso entre las diez primeras selecciones del mundo en esta actualización. La WBSC atribuye el salto dominicano a la histórica medalla de plata conquistada en el Mundial de Béisbol Sub-15 de 2026.

Además de mejorar su posición general, República Dominicana registra un destacado aporte de puntos durante el año. Con 1,369 puntos obtenidos en 2026, figura tercera en ese renglón entre los doce países que encabezan la clasificación, únicamente detrás de Japón, con 1,493, y Estados Unidos, con 1,413.

El aporte dominicano supera los registrados durante el año por Venezuela, con 1,354 puntos; China Taipéi, con 1,140, y Corea del Sur, con 1,043. Estos puntos corresponden al acumulado de 2026 y no exclusivamente a la última actualización.

Con su nueva posición, República Dominicana se convierte en la quinta selección de América mejor situada, detrás de Estados Unidos, Venezuela, México y Puerto Rico.

Puerto Rico ocupa el séptimo puesto, con 3,144 puntos, una diferencia de 407 respecto a República Dominicana. México aparece sexto, con 3,229, a 492 puntos del conjunto dominicano.

Por debajo de RD se encuentran Panamá, noveno con 2,694 puntos, y Australia, décimo con 2,596. La ventaja dominicana es de 43 y 141 puntos, respectivamente.

La clasificación continúa encabezada por Japón, con 6,349 puntos, seguido de China Taipéi, con 5,301; Estados Unidos, con 4,293; Corea del Sur, con 4,253, y Venezuela, con 3,932. Países Bajos ocupa el undécimo lugar, con 2,429, y Cuba completa el Top 12, con 2,002.