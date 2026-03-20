El Jardín Botánico de Santiago: Un oasis de biodiversidad y orgullo dominicano

Es el lugar ideal para un picnic familiar, una sesión de fotos inolvidable o simplemente para caminar bajo la sombra de árboles nativos

En pocos años, lo que solía ser un terreno degradado se ha transformado en el principal pulmón urbano de la región norte de la República Dominicana. El Jardín Botánico de Santiago «Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur» no solo es un refugio para la flora nativa, sino el punto de encuentro favorito para quienes buscan desconectar del caos urbano sin salir de la ciudad.

¿Qué es y dónde se encuentra?

Se trata de un área protegida de más de 650,000 metros cuadrados, lo que lo convierte en un espacio monumental dedicado a la conservación, la investigación y el esparcimiento.

Está ubicado en el sector de Jacagua, al norte del municipio de Santiago. Su eje central es el río Jacagua y se encuentra en las faldas de la Cordillera Septentrional, ofreciendo un clima ligeramente más fresco y vistas impresionantes de las montañas.

Un poco de historia: ¿Cuándo se fundó?

Aunque la idea de un botánico para Santiago se gestó durante décadas gracias al empoderamiento de la sociedad civil y grupos ambientalistas, fue inaugurado formalmente en su primera etapa el 23 de abril de 2018.

Lleva el nombre del Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, en honor a uno de los naturalistas e investigadores más importantes de la historia dominicana, cuyo legado en botánica, zoología y paleontología sigue siendo referente en toda la isla.

¿Qué tiene de interesante? Atractivos principales

¿Qué tiene de interesante? Atractivos principales

El Jardín está diseñado bajo un plan maestro que incluye estaciones temáticas que fascinan a grandes y chicos:

El Mariposario Greta: Uno de los más grandes del país, donde se pueden observar más de 20 especies de mariposas en un entorno que parece sacado de un cuento. El Laberinto Vivo: El primer laberinto de especies vivas del país, un desafío divertido hecho de arbustos que encanta a los visitantes más jóvenes. Humedal Demostrativo: Un espacio que recrea ecosistemas de manglares y plantas acuáticas, vital para la educación ambiental. Senderismo y Ciclovía: Cuenta con más de 12 kilómetros de senderos y una ciclovía perimetral de 3 kilómetros, ideal para deportistas y amantes de la fotografía. El Tren del Botánico: Para quienes prefieren un recorrido más relajado, un pequeño tren (Cucutren) ofrece visitas guiadas por las áreas más emblemáticas. Banco Genético de la Caoba: Un espacio dedicado a proteger nuestra flor nacional y árboles maderables de gran valor.

¿Por qué hay que visitarlo?

Visitar el Jardín Botánico de Santiago es mucho más que un paseo por el parque; es una experiencia de reconexión. Es el lugar ideal para un picnic familiar, una sesión de fotos inolvidable o simplemente para caminar bajo la sombra de árboles nativos.

Es un modelo de sostenibilidad y gestión comunitaria que demuestra que, cuando una ciudad se propone recuperar su entorno, los resultados son florecientes. Si estás en Santiago o planeas visitar la zona norte, este «museo vivo» es una parada obligatoria para entender la riqueza natural de la isla.