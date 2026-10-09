Clima en RD: Calor intenso y aguaceros aislados hoy

INDOMET pronostica altas temperaturas de hasta 35 °C y aguaceros aislados en varias provincias por efectos locales

Las condiciones meteorológicas en el territorio nacional continúan dominadas por una circulación anticiclónica, la cual se encarga de mantener limitadas las lluvias significativas sobre gran parte de las provincias dominicanas durante las primeras horas del día. Sin embargo, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) señala que el panorama cambiará ligeramente hacia horas de la tarde debido a factores locales y al arrastre de humedad impulsado por el viento del este/sureste.

A este escenario atmosférico se suma una persistente ola de calor que exige mantener precauciones en todo el país, mientras se monitorean los sistemas ciclónicos internacionales.

Pronóstico de lluvias y actividad vespertina

Para la tarde de este viernes, se espera un aumento de la nubosidad que dará paso a aguaceros locales y tronadas aisladas, afectando principalmente a zonas focalizadas de las siguientes demarcaciones:

La Altagracia y Monte Plata

Sánchez Ramírez y San Cristóbal

Barahona, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña

La parte norte del Gran Santo Domingo

En cuanto al Gran Santo Domingo (Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Oeste y Este), prevalecerán condiciones de medio nublado a nublado en ocasiones, con probabilidad de aguaceros y tronadas vespertinas especialmente hacia los municipios norte y oeste. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 31 °C y 33 °C.

Altas temperaturas y recomendaciones de salud

El calor seguirá sintiéndose con fuerza en la mayor parte del país, con temperaturas máximas que alcanzarán entre 31 °C y 35 °C, acompañadas de una sensación térmica aún mayor debido a la humedad.

Ante este panorama caluroso, las autoridades de salud y protección civil recomiendan:

Ingerir agua con frecuencia para mantenerse hidratado.

Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Permancer en espacios frescos y ventilados, prestando especial atención y cuidado a los niños, envejecientes y mujeres embarazadas, quienes son más vulnerables a los golpes de calor.

Reporte ciclónico internacional

Por otro lado, INDOMET mantiene el seguimiento al Huracán Isaías, localizado a unos 590 kilómetros al norte de Progreso, México. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h y se desplaza hacia el nor/noreste a unos 24 km/h. Debido a su ubicación y trayectoria actual, este fenómeno no representa ningún peligro para la República Dominicana.