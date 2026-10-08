Tellache, Lavastida y Peguero se incorporan al campamento del Licey

Nico Tellache, Bryan Lavastida y Liover Peguero se unen al campamento de los Tigres del Licey en Boca Chica, fortaleciendo el equipo con su experiencia

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Los importados Nico Tellache y Bryan Lavastida y el utility Liover Peguero se incorporaron a los entrenamientos de los Tigres del Licey, que se celebran en las instalaciones de los Azulejos de Toronto, en Baseball City, Boca Chica, al este de la República Dominicana.

Tras el masivo flujo de integraciones estelares de esta semana en el campamento azul, la llegada del lanzador zurdo y el receptor estadounidense inyecta profundidad inmediata a los entrenamientos.

De por vida en Lidom, Tellache tiene récord de cuatro victorias y tres derrotas, con efectividad de 3.01 y WHIP de 1.17 en 80 entradas y un tercio, con 23 boletos y 60 ponches. La temporada 2024-25 fue su campaña más destacada al lograr 47 abanicados, concediendo solo 11 boletos en 45 episodios, registrando una proporción de 2.80 carreras por cada nueve capítulos y 1.17 de WHIP en todas las etapas.

El abridor zurdo cuenta con un arsenal de tres lanzamientos principales: recta de cuatro costuras (49%), slider (23%) y el cambio de velocidad (21%). Este último, que sostuvo una velocidad de 77.3 millas por hora, provocó un 43% de swing en blanco, representando su principal envío para pasar bates.

El receptor de 27 años viene de conectar siete jonrones, 14 dobles, recibir 32 boletos, anotar 44 carreras, remolcar 48 y robarse nueve bases en 82 partidos este verano con los Aviadores de Las Vegas, sucursal Triple-A de los Atléticos.

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El nativo de Hialeah, Florida, se ponchó en solo el 15.7 por ciento de sus turnos esta temporada, gracias a que abanicó en apenas el 21.2 por ciento de sus swings. Esta habilidad la combina con una disciplina en el plato que lo ha llevado a registrar un porcentaje de embasarse (OBP) de .348 de por vida en todos los niveles.

Además, es un corredor por encima del promedio para su posición. En su carrera, se ha robado 120 bases en 161 intentos.

De su lado, Peguero viene de una temporada en la que conectó 31 extrabases en tres equipos en los circuitos minoritarios terminando con 10 estafas en 11 intentos con 53 carreras impulsadas en 103 encuentros.