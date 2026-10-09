3 ideas de comidas con huevos fáciles y nutritivas

Celebra el Día del Huevo con estas 3 deliciosas ideas de comidas fáciles, rápidas y llenas de nutrientes para cualquier momento del día.

El huevo es, sin duda, uno de los ingredientes más versátiles, económicos y nutritivos que podemos tener en la cocina. Ya sea para un desayuno lleno de energía, un almuerzo rápido o una cena ligera y reconfortante, este superalimento siempre está listo para salvarnos la vida con mucho sabor.

Para que aproveches al máximo su potencial y salgas de la rutina, te compartimos tres ideas de comidas con huevos fáciles de preparar, cargadas de nutrientes y perfectas para cualquier día de la semana.

1. Tostada de aguacate con huevo poché (El desayuno o brunch ideal)

Un desayuno o brunch perfecto: tostada de aguacate con un huevo escalfado cremoso y brotes tiernos. ¡Pura delicia visual y gustativa!

Una combinación ganadora que aporta grasas saludables, fibra y proteína de alta calidad.

Cómo prepararla: Tuesta una rebanada de pan integral de buena calidad. Unta encima aguacate maduro machacado con un toque de sal, limón y pimienta al gusto. Cocina un huevo en agua hirviendo con un chorrito de vinagre durante unos 3 minutos (huevo poché o pochado) y colócalo sobre el aguacate.

Tuesta una rebanada de pan integral de buena calidad. Unta encima aguacate maduro machacado con un toque de sal, limón y pimienta al gusto. Cocina un huevo en agua hirviendo con un chorrito de vinagre durante unos 3 minutos (huevo poché o pochado) y colócalo sobre el aguacate. El toque extra: Añade unas gotitas de aceite de oliva, semillas de sésamo o un toque de hojuelas de chile picante (chili flakes) si te gusta el picante.

2. Tortilla española ligera de espinacas y queso (El almuerzo o cena exprés)

Un delicioso desayuno o almuerzo ligero: una tortilla francesa repleta de verduras frescas como calabacín y tomate. ¡Una explosión de sabor!

Una variante verde y saludable de la clásica tortilla, ideal para aprovechar los vegetales que tengas en casa.

Cómo prepararla: Bate dos o tres huevos en un tazón. En una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva, saltea un puñado de espinacas frescas picadas y trocitos de cebolla hasta que reduzcan. Vierte los huevos batidos sobre los vegetales, añade cubitos de tu queso preferido (como queso blanco fresco o mozzarella) y cocina a fuego bajo. Dale la vuelta con ayuda de un plato para dorar por ambos lados.

Bate dos o tres huevos en un tazón. En una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva, saltea un puñado de espinacas frescas picadas y trocitos de cebolla hasta que reduzcan. Vierte los huevos batidos sobre los vegetales, añade cubitos de tu queso preferido (como queso blanco fresco o mozzarella) y cocina a fuego bajo. Dale la vuelta con ayuda de un plato para dorar por ambos lados. El toque extra: Acompáñala con una ensalada fresca de tomates cherry y un toque de vinagreta balsámica.

3. Huevos pericos o revueltos con sofrito criollo (El toque tradicional)

Huevos pericos o revueltos

Un clásico reconfortante de nuestra gastronomía que transforma ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor caribeño.

Cómo prepararla: En una sartén, sofríe cebolla, ají gustoso (o pimiento morrón) y tomate maduro bien picaditos en un poco de mantequilla o aceite hasta que estén bien pochados. Bate los huevos ligeramente con sal y pimienta, viértelos sobre el sofrito y remueve constantemente a fuego medio hasta que alcancen la textura cremosa de tu preferencia.

En una sartén, sofríe cebolla, ají gustoso (o pimiento morrón) y tomate maduro bien picaditos en un poco de mantequilla o aceite hasta que estén bien pochados. Bate los huevos ligeramente con sal y pimienta, viértelos sobre el sofrito y remueve constantemente a fuego medio hasta que alcancen la textura cremosa de tu preferencia. El toque extra: Sírvelos calientes acompañados de plátano maduro hervido o casabe tostado para un desayuno o cena con todo el sabor de nuestra tierra.