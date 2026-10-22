RD sede del I Congreso de Pastoral de Turismo en la región

República Dominicana acoge por primera vez el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Pastoral de Turismo, impulsando el turismo ético y sostenible.

La República Dominicana continúa consolidando su liderazgo internacional, no solo como el principal destino de sol y playa de la región, sino también como punto de encuentro estratégico para la reflexión ética, social y espiritual de la industria.

Por primera vez en su historia, el país acoge el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Pastoral de Turismo, un evento de gran trascendencia que reúne a delegados, autoridades eclesiásticas y actores del sector de toda América Latina.

La celebración de este congreso en suelo dominicano marca un hito en la promoción de un turismo con rostro humano, orientado hacia el desarrollo sostenible, el respeto al patrimonio cultural y el bienestar de las comunidades acogedoras.

Un espacio para la reflexión y el desarrollo sostenible

El congreso aborda los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria turística desde una perspectiva de valores e integración comunitaria:

Turismo ético y responsable: Se debaten mecanismos para garantizar que el crecimiento de la llegada de visitantes proteja la dignidad humana, la identidad cultural local y los recursos naturales de los países receptores.

Se debaten mecanismos para garantizar que el crecimiento de la llegada de visitantes proteja la dignidad humana, la identidad cultural local y los recursos naturales de los países receptores. Intercambio regional: Delegaciones de diversos países latinoamericanos y caribeños comparten experiencias de éxito sobre turismo comunitario, rutas religiosas y proyectos de inclusión económica para los residentes de zonas turísticas.

Delegaciones de diversos países latinoamericanos y caribeños comparten experiencias de éxito sobre turismo comunitario, rutas religiosas y proyectos de inclusión económica para los residentes de zonas turísticas. Proyección del país: Recibir esta cumbre refuerza el posicionamiento de la República Dominicana como un espacio seguro, hospitalario y capacitado para albergar eventos de escala continental.

Con este congreso, el país reafirma que el éxito del sector turístico mide su verdadero valor en la capacidad de transformar vidas y promover la armonía entre visitantes y comunidades locales.