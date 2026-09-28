¿Por qué tiembla la tierra? Guía de prevención sísmica

Aprende por qué ocurren los sismos y descubre la guía de prevención esencial sobre qué hacer antes, durante y después de un temblor para protegerte.

La República Dominicana, al igual que gran parte de la región del Caribe, se encuentra ubicada en una zona de alta actividad sísmica. Vivir en una isla con estas características geológicas significa que la tierra bajo nuestros pies está en constante movimiento. Aunque los temblores suelen tomar por sorpresa a la ciudadanía y generar momentos de gran tensión, comprender por qué tiembla y saber exactamente cómo actuar puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro.

La prevención y la calma son las mejores aliadas cuando la naturaleza nos recuerda la dinámica interna de nuestro planeta.

Claves científicas y de prevención sísmica

¿Por qué tiembla?: La Tierra está compuesta por grandes bloques de roca llamados placas tectónicas que se desplazan constantemente. Cuando estas placas chocan, se rozan o se atascan, acumulan una enorme cantidad de energía. Al liberarse de golpe de manera repentina, esa energía se propaga en forma de ondas sísmicas que sentimos en la superficie como un temblor o terremoto.

¿Qué hacer durante el sismo?

¿Qué hacer durante el sismo?: Mantén la calma y aplica la regla universal de «Agáchate, Cúbrete y Agárrate» . Ubícate debajo de una mesa resistente, protégete la cabeza y el cuello con los brazos, y aléjate de ventanas, espejos, lámparas o estanterías que puedan derrumbarse.

Mantén la calma y aplica la regla universal de . Ubícate debajo de una mesa resistente, protégete la cabeza y el cuello con los brazos, y aléjate de ventanas, espejos, lámparas o estanterías que puedan derrumbarse. ¿Qué hacer después del movimiento?: Evalúa si hay heridos o daños estructurales en tu hogar o lugar de trabajo. Evita usar los ascensores, desliga las fuentes de gas y electricidad si notas daños, y sigue las instrucciones de los organismos de protección civil.

Evalúa si hay heridos o daños estructurales en tu hogar o lugar de trabajo. Evita usar los ascensores, desliga las fuentes de gas y electricidad si notas daños, y sigue las instrucciones de los organismos de protección civil. ¿Cómo prepararse previamente?: Diseña un plan de emergencia familiar, identifica las zonas seguras tanto dentro como fuera de casa, y ten siempre a mano una mochila de emergencia con linterna, documentos, botiquín y agua embotellada.

«Los sismos no se pueden predecir, pero sí podemos prepararnos; la educación preventiva es nuestra mejor protección frente a la fuerza de la naturaleza,» recuerdan especialistas en gestión de riesgos y desastres.

Comprender la geología de nuestro entorno y mantener la preparación en el hogar transforma el miedo en capacidad de respuesta, garantizando la seguridad de nuestras familias ante cualquier eventualidad telúrica.