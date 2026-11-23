Nuria Piera investiga prácticas engañosas de centros y falsos especialistas que usan “analizadores cuánticos” para diagnosticar enfermedades sin aval
Este reportaje de la periodista Nuria Piera investiga las prácticas engañosas de centros y supuestos especialistas que utilizan «analizadores cuánticos» para diagnosticar enfermedades sin respaldo científico
- Modus operandi: Los centros, como Vive sin dolor, ofrecen diagnósticos rápidos mediante sensores conectados a computadoras, recomendando abandonar tratamientos médicos prescritos para consumir suplementos costosos que ellos mismos comercializan.
- Casos denunciados: El programa expone testimonios de personas que sufrieron graves consecuencias tras seguir estas recomendaciones, incluyendo fallecimientos por enfermedades no tratadas correctamente.
- Nuevo caso bajo la lupa: Se denuncia a José Alberto Hidalgo, quien se presenta como experto en medicina integrativa y epigenética en la República Dominicana. La investigación cuestiona su falta de formación médica certificada para tratar condiciones complejas como autismo, cáncer o ansiedad, utilizando métodos sin validez científica y cobrando altas sumas de dinero por consultas y protocolos nutricionales.
- Falta de evidencia: Nuria Piera enfatiza que estos procedimientos carecen de rigor médico y advierte sobre el peligro de sustituir terapias avaladas por protocolos que, según la experta, no cuentan con sustento científico.