Nuria Piera: “Dos jóvenes dominicanos apuestan a la IA”

Dos jóvenes emprendedores, expertos en neurociencia e inteligencia artificial, buscan transformar el mercado inmobiliario
Este video presenta a Emmanuel Enríquez Marte y Génesis Jiménez Suárez, dos jóvenes emprendedores dominicanos (24 y 22 años) expertos en neurociencia e inteligencia artificial. Su objetivo es transformar el mercado inmobiliario mediante su plataforma llamada InstaDigs.
- Motivación: Tras investigar casos de estafas inmobiliarias en el país (como el proyecto de INDARC), decidieron crear una herramienta que brinde transparencia y seguridad a quienes buscan comprar una vivienda.
- La Plataforma: InstaDigs utiliza un agente de inteligencia artificial que permite a los usuarios definir su presupuesto y necesidades para obtener búsquedas personalizadas. Además, incluye herramientas para verificar la legalidad y solvencia de las constructoras.
- Impacto financiero: Su propuesta busca reducir los costos de intermediación inmobiliaria, aplicando las comisiones de los brokers directamente como abono a la deuda de la propiedad, lo que facilita el ahorro del cliente.
- Trayectoria: Los jóvenes han recibido reconocimientos internacionales previos, como un proyecto para generar energía a partir del sargazo. Tras buscar capital semilla en Estados Unidos y superar retos significativos, obtuvieron el apoyo de la constructora española Claire Estructuras.