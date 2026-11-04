Nuria Piera: “Dos jóvenes dominicanos apuestan a la IA”

Dos jóvenes emprendedores, expertos en neurociencia e inteligencia artificial, buscan transformar el mercado inmobiliario

Este video presenta a Emmanuel Enríquez Marte y Génesis Jiménez Suárez, dos jóvenes emprendedores dominicanos (24 y 22 años) expertos en neurociencia e inteligencia artificial. Su objetivo es transformar el mercado inmobiliario mediante su plataforma llamada InstaDigs.