Conflictos de pareja: Claves para prevenir el divorcio

Ante el aumento de divorcios, expertos destacan la importancia de gestionar los conflictos de pareja y fortalecer las relaciones para evitar la ruptura.

Especialistas en terapia familiar y relaciones interpersonales han encendido las alarmas tras señalar que los conflictos de pareja son un desafío casi inevitable en aquellas relaciones que se prolongan en el tiempo. La falta de herramientas para la resolución de desacuerdos, la presión socioeconómica y los problemas de comunicación se perfilan como los factores principales que están llevando a miles de uniones al colapso definitivo.

La preocupación de los expertos se fundamenta en los recientes reportes de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales reflejan un marcado contraste entre el número de bodas y la cantidad de rupturas legales formalizadas en el último periodo.

Una radiografía que preocupa a los especialistas

Una radiografía que preocupa a los especialistas

Las estadísticas oficiales muestran una tendencia que llama a la reflexión sobre la sostenibilidad de los matrimonios en la actualidad:

Cifras alarmantes: Entre enero de 2023 y abril de 2024 se registraron 32,567 divorcios en parejas heterosexuales, frente a 88,069 matrimonios del mismo tipo contabilizados durante ese mismo lapso.

Entre enero de 2023 y abril de 2024 se registraron en parejas heterosexuales, frente a del mismo tipo contabilizados durante ese mismo lapso. Proporción en aumento: La relación entre divorcios y bodas evidencia que aproximadamente una de cada tres uniones termina en disolución formal, sin contar los múltiples casos de separación de hecho que no llegan a los estrados o notarías.

La relación entre divorcios y bodas evidencia que aproximadamente una de cada tres uniones termina en disolución formal, sin contar los múltiples casos de separación de hecho que no llegan a los estrados o notarías. Impacto familiar: La ruptura del núcleo de pareja suele acarrear consecuencias emocionales y de estabilidad socioafectiva tanto en los cónyuges como en los hijos u otros dependientes del hogar.

Recomendaciones para fortalecer la relación

Ante este panorama, psicólogos y terapeutas familiares sugieren adoptar estrategias preventivas antes de que las diferencias cotidianas erosionen el vínculo afectivo:

Fomentar la comunicación asertiva: Expresar las inquietudes, límites y necesidades de manera respetuosa y oportuna, evitando la acumulación de resentimientos.

Expresar las inquietudes, límites y necesidades de manera respetuosa y oportuna, evitando la acumulación de resentimientos. Aprender a gestionar los desacuerdos: Entender los conflictos no como un fracaso de la relación, sino como una oportunidad natural para negociar y ajustar acuerdos mutuos.

Entender los conflictos no como un fracaso de la relación, sino como una oportunidad natural para negociar y ajustar acuerdos mutuos. Buscar acompañamiento profesional: Recurrir a la terapia de pareja o de familia de manera temprana, sin esperar a que el deterioro del vínculo sea irreversible.

«Los conflictos en la pareja son inevitables, pero el divorcio no siempre tiene que ser el único desenlace; la clave está en el compromiso, la empatía y la disposición para buscar ayuda a tiempo,» afirman analistas en dinámica familiar.

El llamado de los expertos apunta a revalorizar la construcción continua de la relación y fortalecer las redes de apoyo familiar para mitigar las tasas de separación y garantizar entornos afectivos más sanos e integrales.