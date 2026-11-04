La entrevista a la comunicadora dominicana Arlette Borrelly en el programa Es Temprano Todavía
Carrera profesional en Nueva York:Arlette explica que ha desarrollado casi toda su carrera en los Estados Unidos, trabajando desde hace 10 años en el programa La Bodega de la Mañana en la emisora 93.1 FM.
Estilo de vida: Describe su rutina diaria, levantándose a las 4:00 a.m., lo que ella misma llama humorísticamente ser «como la cenicienta» debido a que sus compromisos sociales son limitados por su horario laboral.
Vida personal y proyectos: Menciona que, aunque ha vivido 15 años en Nueva York, siente que está en una etapa donde le gustaría considerar proyectos en la República Dominicana, influenciada en parte por el hecho de que su pareja vive en el país.
Perspectiva sobre la radio: Reflexiona sobre la radio en Nueva York frente a la de República Dominicana, señalando que, aunque en el país hay mucho talento, siente que en ocasiones se ha perdido el valor y el respeto por el micrófono como herramienta de propósito social.
Familia: Comparte que es madre de tres hijos de 18, 9 y 6 años, quienes ya son más independientes, lo que le permite explorar nuevas oportunidades profesionales
La entrevista a la comunicadora dominicana Arlette Borrelly en el programa Es Temprano Todavía
Carrera profesional en Nueva York:Arlette explica que ha desarrollado casi toda su carrera en los Estados Unidos, trabajando desde hace 10 años en el programa La Bodega de la Mañana en la emisora 93.1 FM.
Estilo de vida: Describe su rutina diaria, levantándose a las 4:00 a.m., lo que ella misma llama humorísticamente ser «como la cenicienta» debido a que sus compromisos sociales son limitados por su horario laboral.
Vida personal y proyectos: Menciona que, aunque ha vivido 15 años en Nueva York, siente que está en una etapa donde le gustaría considerar proyectos en la República Dominicana, influenciada en parte por el hecho de que su pareja vive en el país.
Perspectiva sobre la radio: Reflexiona sobre la radio en Nueva York frente a la de República Dominicana, señalando que, aunque en el país hay mucho talento, siente que en ocasiones se ha perdido el valor y el respeto por el micrófono como herramienta de propósito social.
Familia: Comparte que es madre de tres hijos de 18, 9 y 6 años, quienes ya son más independientes, lo que le permite explorar nuevas oportunidades profesionales