Nuria Piera: «Dominicanos captados para la Guerra en Rusia»

Nuria Piera, analiza la preocupante tendencia de dominicanos captados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania
Este programa de investigación, conducido por Nuria Piera, analiza la preocupante tendencia de dominicanos captados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania). La investigación revela que muchos jóvenes son reclutados a través de redes sociales bajo engaños o falsas promesas de empleo, terminando integrados en fuerzas militares o en situaciones de alto peligro.
- Modalidades de captación: Existen dos mecanismos identificados: el engaño mediante falsas ofertas laborales (mecánica, salud, electricidad) y, en menor medida, el consentimiento directo de quienes buscan enlistarse por los salarios ofrecidos.
- El caso de Juan Carlos Ávila: Se destaca el testimonio de su hermano, Carlitos Ávila, quien explica cómo su hermano firmó un contrato militar y se encuentra actualmente herido, lidiando con secuelas físicas y psicológicas en una zona de conflicto.
- Rutas internacionales: Se han identificado diversas rutas de traslado que incluyen países como Colombia, Turquía, Panamá y Brasil antes de llegar a territorio ruso.
- Acciones legales: A la fecha, se han presentado tres denuncias formales ante el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional de la República Dominicana.