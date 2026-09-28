Nuria Piera: «Dominicanos captados para la Guerra en Rusia»

Nuria Piera, analiza la preocupante tendencia de dominicanos captados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania

Este programa de investigación, conducido por Nuria Piera, analiza la preocupante tendencia de dominicanos captados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania). La investigación revela que muchos jóvenes son reclutados a través de redes sociales bajo engaños o falsas promesas de empleo, terminando integrados en fuerzas militares o en situaciones de alto peligro.