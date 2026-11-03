Mitur entrega remozado parque Anacaona en Constanza

El Ministerio de Turismo entrega la renovación del parque Anacaona en Constanza, un nuevo espacio para el disfrute de locales y visitantes.

El Ministerio de Turismo (Mitur) dejó formalmente inaugurados los trabajos de remozamiento y modernización del histórico parque Anacaona, ubicado en el municipio de Constanza, provincia La Vega. Esta intervención forma parte del plan estratégico de desarrollo y rescate de los espacios públicos en los polos de montaña, con el propósito de dinamizar la economía local y ofrecer áreas de recreación de alta calidad para los residentes y turistas.

El proyecto de modernización abarca mejoras significativas en el paisajismo, la infraestructura urbana del entorno y la iluminación, transformando el corazón del municipio en un punto de encuentro más accesible, seguro y estéticamente atractivo.

Un nuevo atractivo para la Ciudad Más Fría de RD

La remodelación del parque Anacaona busca potenciar las bondades turísticas que ofrece Constanza, consolidándola como un destino preferido para el ecoturismo y el turismo interno:

Infraestructura renovada: Se incorporaron nuevas zonas de esparcimiento, mobiliario urbano moderno, senderos peatonales mejorados y áreas verdes diseñadas para integrarse con el entorno natural de la zona montañosa.

Se incorporaron nuevas zonas de esparcimiento, mobiliario urbano moderno, senderos peatonales mejorados y áreas verdes diseñadas para integrarse con el entorno natural de la zona montañosa. Dinamización comercial y cultural: La obra fomenta la llegada de visitantes, lo que impulsa de manera directa la actividad hotelera, la gastronomía local, la venta de productos agrícolas y la economía de los pequeños emprendedores.

La obra fomenta la llegada de visitantes, lo que impulsa de manera directa la actividad hotelera, la gastronomía local, la venta de productos agrícolas y la economía de los pequeños emprendedores. Seguridad y bienestar: El espacio cuenta ahora con sistemas de iluminación óptimos y áreas abiertas que propician la convivencia familiar en un ambiente seguro y ordenado.

«Entregar espacios públicos de calidad en Constanza es apostar por un turismo sostenible que valora nuestra identidad y eleva la experiencia de quienes nos visitan,» destacaron las autoridades durante el acto de entrega.

Con la inauguración del parque Anacaona, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades del interior del país, diversificando la oferta vacacional de la República Dominicana más allá de los polos de sol y playa.