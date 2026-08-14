El 23 de agosto el certamen será transmitido en vivo por YouTube y se elegirá a la representante que irá a la final mundial en Tokio, en noviembre.

El certamen de belleza Miss International República Dominicana 2026 se celebrará el domingo 23 de agosto a las 7:00 p.m. en el Hotel Intercontinental Real de Santo Domingo. El evento será transmitido en vivo por YouTube y se elegirá la ganadora que representará al país en la final mundial en Tokio, Japón. el 25 de noviembre.

Llega en su sexagésima cuarta edición el certamen de belleza que celebra la paz, la cultura y la elegancia de la mano de Magali Febles, el concurso “Miss International República Dominicana 2026” considerada la tercera competencia de belleza femenina más importante del planeta y forma parte del selecto grupo de mayor categoría del Grand Slam mundial.

La gran noche culminará con la coronación de la sucesora que representará al país en la gran final mundial el 25 de noviembre en el emblemático escenario del Tokyo Dome City Hall, donde Japón recibirá a delegadas de más de 80 países que competirán por la codiciada corona.

Miss International República Dominicana 2026 corona nueva reina

Un hecho histórico: visita oficial desde Japón

Por primera vez en la historia del certamen nacional, el país recibe a altos ejecutivos y a la reina titular directamente desde Japón. La gala contará con la presencia estelar de Catalina Duque, actual reina internacional, y Stephen Diaz, Director Ejecutivo del Miss International Beauty Pageant.

Esta visita oficial representa un acercamiento invaluable que fortalece los vínculos culturales entre Japón y la República Dominicana, consolidando la proyección del país en uno de los concursos de mayor prestigio global, fundado en 1960.

Proyección internacional y legado

Magali Febles, propietaria de la franquicia en el país, resaltó el crecimiento y la sólida posición alcanzada por la organización desde que asumio el liderazgo hace tres años, destacando los resultados de, Yamilex Hernández (Top 10 en 2023) Miyuki Cruz (Top 20 en 2024) y Ana Mas Pons (2025)

Según explicó Febles, Japón mantiene una especial valoración por el talento dominicano, y este evento busca acercar la plataforma a una nueva generación de jóvenes para que descubran las oportunidades de representar a la nación internacionalmente y se fogueen antes de competir en otros grandes escenarios.

Camino a Tokio 2026

La joven que resulte coronada este 23 de agosto asumirá la gran responsabilidad de portar la banda tricolor en la 64.ª edición de Miss International. La gran final internacional se llevará a cabo en el emblemático escenario del Tokyo Dome City Hall, donde Japón recibirá a delegadas de más de 80 países que competirán por la codiciada corona.

Más allá de la corona, el certamen destaca por su profunda vocación humanitaria y diplomática. Administrado por la International Culture Association de Japón, su propósito es formar «Embajadoras de la Paz y la Buena Voluntad» dedicadas a fomentar lazos de amistad y entendimiento cultural entre las naciones.