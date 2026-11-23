Masa interpreta diversos merengues típicos y piezas con ritmo tradicional, animando el ambiente del estudio
Este video presenta una energética actuación musical de Jesús Hill, conocido artísticamente como Masa, junto a su Big Band en el programa dominicano El Show del Mediodía.
- Presentación musical: Masa interpreta diversos merengues típicos y piezas con ritmo tradicional, animando el ambiente del estudio.
- Trayectoria personal: Se realiza una semblanza biográfica sobre Masa, detallando su origen en un hogar cristiano en Santiago, su paso por el béisbol, su trabajo previo en una heladería y su perseverancia para abrirse camino en los medios de comunicación y la música.
- Reconocimiento y familia: El artista expresa su agradecimiento hacia el equipo de El Show del Mediodía, mencionando la camaradería con el productor Iván Ruiz y reafirmando la importancia de su familia como el motor de su vida.
- Anécdotas: Amigos y colegas, como Rafa Boba, comparten anécdotas personales que resaltan la personalidad cercana y el carisma del artista.