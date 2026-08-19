Massiel Taveras «Una Dominicana que Truinfa en Hollywood»

Massiel Taveras, relata su trayectoria tras emigrar a Los Ángeles hace 16 años para perseguir su carrera en Hollywood.

En este vídeo se presenta una emotiva entrevista en el programa Con Jatnna a Massiel Taveras, una destacada modelo y actriz dominicana que relata su trayectoria tras emigrar a Los Ángeles hace 16 años para perseguir su carrera en el competitivo mundo de Hollywood.

Massiel reflexiona sobre el difícil proceso de desarraigo al emigrar y cómo, a pesar de los desafíos, ha logrado mantener un camino firme y constante hacia sus metas.