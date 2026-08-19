Massiel Taveras «Una Dominicana que Truinfa en Hollywood»

Massiel Taveras, relata su trayectoria tras emigrar a Los Ángeles hace 16 años para perseguir su carrera en Hollywood.
En este vídeo se presenta una emotiva entrevista en el programa Con Jatnna a Massiel Taveras, una destacada modelo y actriz dominicana que relata su trayectoria tras emigrar a Los Ángeles hace 16 años para perseguir su carrera en el competitivo mundo de Hollywood.
Massiel reflexiona sobre el difícil proceso de desarraigo al emigrar y cómo, a pesar de los desafíos, ha logrado mantener un camino firme y constante hacia sus metas.
- La actriz comparte una experiencia increíble: tras audicionar para una comedia con Kevin James, el director vio su potencial para un papel dramático. Tras un proceso de casting secreto, resultó ser un papel en una película junto a su ídolo de siempre, Russell Crowe.
- La experiencia en el set: Massiel narra con emoción cómo fue trabajar con Russell Crowe, destacando que él mismo dirigió la escena en la que ella participaba, lo cual fue un momento culminante en su carrera.
- Reconocimiento: Jatnna celebra los logros de Massiel, destacando su valentía al enfrentar una industria difícil y su fe, simbolizada en la entrega de un Óscar simbólico de recuerdo tras una cobertura de la ceremonia.