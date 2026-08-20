“Más allá de la medalla” La historia de Christopher Melenciano

La inspiradora historia de Christopher Melenciano, un atleta dominicano sordo que ha superado barreras para convertirse en una figura destacada del deporte de alto rendimiento

Este vídeo narra la inspiradora historia de Christopher Melenciano, un atleta dominicano sordo que ha superado barreras extraordinarias para convertirse en una figura destacada del deporte de alto rendimiento.

Christopher fue diagnosticado con sordera a los 3 años. Su madre, Marisol Reyes, jugó un papel fundamental al no limitar sus posibilidades y fomentando su participación en el deporte desde niño.

Comenzó entrenando con atletas oyentes en el Centro Olímpico y ha logrado hitos históricos, incluyendo medallas en los Juegos Sordolímpicos de 2022, múltiples medallas de oro en juegos mundiales y panamericanos para sordos, y recientemente, la medalla de oro en el relevo mixto 4×400 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A pesar de su éxito, Christopher ha enfrentado una notable falta de apoyo oficial a lo largo de los años. Actualmente, se está viendo un cambio positivo con la atención de las nuevas autoridades y su incorporación al programa de apoyo a atletas de alto rendimiento (PARNI).

El vídeo destaca que nadie llega solo. Christopher resalta el apoyo vital de su familia, entrenadores y compañeras como Marileidy Paulino, quien ha sido una pieza clave en su motivación y éxito reciente.

La historia de Christopher no es solo sobre medallas, sino sobre cómo el talento, la disciplina y el apoyo permiten romper cualquier limitación, demostrando que ninguna condición física debe definir hasta dónde puede llegar una persona.