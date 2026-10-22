Manny Cruz celebrará el Día del Merengue con show gratuito

Manny Cruz celebrará el Día del Merengue en Santiago con un show gratuito en el Anfiteatro PUCMM este 27 de noviembre

El merengue se adueña del Cibao: Manny Cruz anuncia concierto gratuito en Santiago para celebrar el ritmo nacional

El ritmo, la energía y el orgullo de nuestra identidad musical se trasladan a la Ciudad Corazón. Por cuarto año consecutivo, el destacado cantautor dominicano Manny Cruz llevará a cabo su tradicional celebración del Día Nacional del Merengue, llegando por primera vez a Santiago con un multitudinario e inolvidable concierto totalmente gratuito para toda la familia.

El evento tendrá lugar el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 7:00 de la noche, en el escenario del Anfiteatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Las puertas del recinto abrirán a partir de las 5:00 de la tarde para ofrecer sorpresas y experiencias previas preparadas de forma especial para el público cibaeño.

Diez años de solista y una fiesta inolvidable

Acompañado de su banda completa, un cuerpo de baile de primer nivel, invitados especiales y múltiples sorpresas, el artista promete un espectáculo lleno de emoción. Esta cuarta entrega cobra un valor histórico en su carrera, ya que se enmarca en la celebración de sus 10 años como solista y 19 años de trayectoria artística.

La iniciativa, creada por el propio artista en el año 2023 para preservar y transmitir el ritmo insignia de la República Dominicana, ha reunido a más de 12,000 personas en sus previas ediciones realizadas en Puerto Plata, Baní y Santo Domingo Este.

Repertorio de éxitos y el fenómeno «Nieve en verano»

Los asistentes podrán disfrutar en vivo del contagioso repertorio de Manny, que incluirá por primera vez en concierto su más reciente sencillo «Nieve en verano», colaboración realizada junto al maestro Juan Luis Guerra. El tema se ha consolidado como un éxito rotundo:

Supera las 7 millones de reproducciones en YouTube.

en YouTube. Se ubica en la posición #8 del chart Tropical Airplay de Billboard en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Ocupa el #1 en el chart General de República Dominicana y en Venezuela, posicionándose además en el #2 del chart Tropical de Monitor Latino en Colombia y expandiéndose en España e Islas Canarias.

¿Cómo adquirir las boletas de acceso?

Aunque la entrada al concierto es totalmente gratuita, se requiere de una boleta física para el control de acceso y la logística del aforo:

Público general: Las boletas estarán disponibles en la tienda Altice de Ágora Santiago Center .

Las boletas estarán disponibles en la tienda . Comunidad universitaria (PUCMM): Los estudiantes podrán retirarlas a través del Decanato de Estudiantes, mientras que docentes y colaboradores administrativos deberán acudir a la Dirección de Recursos Humanos.

Los estudiantes podrán retirarlas a través del Decanato de Estudiantes, mientras que docentes y colaboradores administrativos deberán acudir a la Dirección de Recursos Humanos. Niños: Los menores de cinco años podrán ingresar sin necesidad de boleta, siempre que estén acompañados de un adulto con su respectivo boleto de entrada.

Con esta fiesta de la dominicanidad, Santiago se prepara para vivir una noche histórica donde el merengue volverá a consagrarse como el alma de nuestra cultura.