INDOMET eleva las provincias en alerta y aviso por vaguada

El COE eleva el nivel de alerta en Puerto Plata y mantiene en prevención a otras 21 demarcaciones ante los aguaceros, tronadas y ráfagas provocados por una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en consonancia con los últimos informes del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), ha dispuesto la colocación de 1 provincia en alerta amarilla y 21 en alerta verde, debido al incremento significativo de las precipitaciones sobre el territorio nacional.

Cuadro general de Alertas del COE

La combinación de una vaguada en varios niveles de la troposfera con la abundante humedad disponible continuará generando precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Alerta Amarilla (01 Provincia):

Puerto Plata (Riesgo elevado de inundaciones y crecidas)

Alerta Verde (21 Provincias – Vigilancia preventiva):

Distrito Nacional

El Gran Santo Domingo

San Cristóbal

La Vega

Barahona

San Pedro de Macorís

Pedernales

Azua

Peravia

Dajabón

Santiago Rodríguez

Santiago

Valverde

Monte Cristi

La Altagracia

Espaillat

La Romana

Independencia

Bahoruco

San José de Ocoa

Monseñor Nouel

Medidas de seguridad y prevención (COE): Evite cruzar cauces: Se insta a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, sea a pie o en vehículos.

Se insta a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, sea a pie o en vehículos. Prohibición en balnearios: Se recomienda suspender de manera estricta el uso de balnearios en todas las provincias bajo nivel de alerta.

Evolución del tiempo y zonas afectadas

El patrón meteorológico estará marcado por precipitaciones constantes a lo largo de la jornada:

Durante la mañana: Se mantendrá la actividad de aguaceros de moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento sobre la franja costera sur, afectando principalmente a La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal .

Se mantendrá la actividad de aguaceros de moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento sobre la franja costera sur, afectando principalmente a . Durante la tarde: Las lluvias más intensas se trasladarán e intensificarán hacia las regiones del interior, norte y noroeste, impactando de manera directa a Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Monitoreo de sistemas ciclónicos

El INDOMET mantiene la vigilancia de dos sistemas en el Atlántico, ninguno de los cuales representa una amenaza para la República Dominicana:

Tormenta Subtropical Josephine: Se ubica a unos 315 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts (EE. UU.), con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y desplazamiento hacia el norte a 20 km/h.

Se ubica a unos 315 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts (EE. UU.), con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y desplazamiento hacia el norte a 20 km/h. Zona de baja presión: Localizada al este/sureste de las Bermudas, presenta una muy baja probabilidad de desarrollo ciclónico (10 % a 48 horas y 10 % a 7 días).

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus municipios se pronostica un panorama sumamente inestable durante gran parte del día, bajo estricta alerta verde:

Distrito Nacional y Municipios (Santo Domingo Norte, Oeste y Este): Ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento ocasionales.

Ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento ocasionales. Temperaturas: Valores mínimos entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 32 °C y 34 °C.

Boletín oficial conjunto del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el INDOMET.