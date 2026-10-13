Milwaukee castiga a los Dodgers y toma ventaja de 2-0 en la serie

Milwaukee vence 7-4 a los Dodgers, aprovechando fallos del pitcheo rival, y toma ventaja 2-0 en la serie, acercándose a la Serie Mundial.

Por Noticias SIN

Redacción Deportiva. – Los Cerveceros de Milwaukee aprovecharon los problemas del pitcheo de los Dodgers de Los Ángeles para conseguir una victoria 7-4 en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, resultado que los coloca a dos triunfos de avanzar a la Serie Mundial.

Milwaukee volvió a encontrar la fórmula para superar al conjunto californiano, esta vez ante el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien no pudo completar tres entradas y permitió que los locales mantuvieran el control ofensivo del encuentro.

Yamamoto y el relevo fallan

Los Dodgers tomaron la delantera en el primer episodio, pero los Cerveceros respondieron rápidamente. Christian Yelich produjo dos carreras en el tercer capítulo y William Contreras encabezó el ataque con tres imparables, incluido un cuadrangular, y tres carreras impulsadas.

El receptor venezolano fue una de las principales figuras de una ofensiva que conectó 12 hits y castigó al relevo de Los Ángeles en los momentos decisivos.

Aunque los Dodgers intentaron mantenerse en la pelea y llegaron a tomar ventaja durante el partido, Milwaukee respondió con carreras oportunas en las entradas finales para asegurar el triunfo.

El relevo de los Cerveceros también resultó determinante para contener a la ofensiva angelina, que no consiguió fabricar carreras en los últimos cuatro episodios.

Milwaukee viaja a Los Ángeles 2-0 arriba

Con el triunfo, Milwaukee coloca la serie 2-0 y viajará a Los Ángeles para disputar los próximos encuentros, con la oportunidad de acercarse a su primera participación en una Serie Mundial desde 1982.

Los Dodgers, por su parte, tendrán que reaccionar en casa si quieren evitar que los Cerveceros amplíen una ventaja que históricamente representa un obstáculo considerable en las series de campeonato.

La serie continúa el miércoles con el tercer partido en territorio californiano.