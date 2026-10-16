Milwaukee hace historia: barre a los Dodgers y regresa a la Serie Mundial tras 44 años

Milwaukee regresa a la Serie Mundial tras 44 años al barrer a los Dodgers, frustrando su tricampeonato. Los Cerveceros buscan su primer título.

Por Noticias SIN

Milwaukee remontó una desventaja de 4-0 y ganó 6-4 en Dodger Stadium.

Garrett Mitchell adelantó a los Cerveceros 5-4 con jonrón solitario en la sexta.

Aaron Ashby retiró los últimos nueve outs para asegurar la celebración visitante.

Redacción Deportes.- Milwaukee escribió uno de los capítulos más importantes de su historia al barrer a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y asegurar su regreso a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Remontada en Los Ángeles y barrida

Los Cerveceros sellaron la clasificación la noche del jueves con una victoria 6-4 en el Dodger Stadium, donde remontaron una desventaja de cuatro carreras para completar una barrida de cuatro partidos frente a los actuales bicampeones de las Grandes Ligas.

El triunfo también frustró las aspiraciones de Los Ángeles de conquistar tres títulos consecutivos de Serie Mundial y permitió a Milwaukee tomarse revancha de la eliminación sufrida ante ese mismo rival en la postemporada del año pasado.

Los Dodgers tomaron el control temprano del encuentro y llegaron a tener ventaja de 4-0, impulsados por un cuadrangular de tres carreras de Shohei Ohtani. Sin embargo, Milwaukee reaccionó con dos anotaciones en la cuarta entrada y otras dos en la quinta para igualar el marcador.

Garrett Mitchell cambió el rumbo del partido en el sexto episodio al conectar un jonrón solitario que colocó a los Cerveceros delante, 5-4. En el noveno, David Hamilton agregó otra carrera con un cuadrangular que amplió la ventaja y dio mayor tranquilidad al conjunto visitante.

El relevo de Milwaukee se encargó de preservar la diferencia. Aaron Ashby consiguió los últimos nueve outs del encuentro y aseguró el triunfo que desató la celebración de los Cerveceros en el terreno de Los Ángeles.

Jake Bauers, figura del pase

El inicialista Jake Bauers fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, después de producir seis carreras remolcadas durante los cuatro partidos.

En el encuentro decisivo conectó un doble que impulsó dos carreras y posteriormente negoció una base por bolas con las bases llenas, acción que permitió a Milwaukee empatar el marcador.

Su actuación fue determinante para que los Cerveceros completaran una de las mayores conquistas de la franquicia, que no disputaba el Clásico de Otoño desde hacía 44 años.

La única participación anterior de Milwaukee en una Serie Mundial ocurrió en 1982, cuando todavía pertenecía a la Liga Americana. En aquella ocasión, perdió en siete partidos ante los Cardenales de San Luis.

Ahora, los Cerveceros tendrán una nueva oportunidad de conquistar el primer campeonato de Serie Mundial de su historia. Su rival saldrá de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay.

El primer partido de la Serie Mundial está programado para el 23 de octubre, con Milwaukee como anfitrión del inicio de la final.