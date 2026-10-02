La Masacre de 1937: A 89 años del terror en la frontera

Se cumplen 89 años de la Masacre de 1937 o «El Corte», una herencia imborrable

La historia de la República Dominicana resguarda capítulos de profundo dolor y transformación social que jamás deben quedar en el olvido. Se cumplen 89 años de la Masacre de 1937, un trágico acontecimiento también conocido como la «Masacre del Perejil» o simplemente «El Corte». Esta matanza masiva, ordenada de manera sistemática por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, segó la vida de miles de hombres, mujeres y niños —principalmente jornaleros y familias de origen haitiano que residían en la zona fronteriza—, marcando uno de los episodios más oscuros y crueles del siglo XX en el Caribe.

Recordar esta fecha no solo responde a un ejercicio de rigor histórico, sino a una necesidad moral de honrar a las víctimas, rechazar el racismo institucional y reflexionar sobre las consecuencias fatales del odio y el autoritarismo.

¿Qué fue la Masacre de 1937?: Una operación de exterminio étnico ejecutada por el ejército dominicano bajo las órdenes directas de Trujillo en la región fronteriza del país, iniciada a principios de octubre de ese año.

El mito del «Perejil»: La cultura popular bautizó trágicamente el suceso con este nombre debido al macabro método utilizado por los verdugos del régimen: hacían pronunciar la palabra «perejil» a los sospechosos; la dificultad de los hablantes de criollo haitiano para pronunciar la «r» con el fonema castellano servía como sentencia de muerte.

La magnitud de la pérdida: Aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate histórico debido al encubrimiento de la dictadura, los estimados oscilan entre 9,000 y 30,000 personas asesinadas a machetazos, cuchilladas y golpes, ya que Trujillo ordenó usar armas blancas para que pareciera un levantamiento campesino espontáneo y no una acción del ejército regular.