La Liga Diamante 2027 comenzará en Doha y se decidirá en las finales de Zúrich

La Liga Diamante 2027 inicia en Doha el 7 de mayo y concluye en Zúrich el 25 y 26 de agosto. El evento se transmitirá en más de 170 países.

Por Noticias SIN

Redacción deportes.- La temporada 2027 de la Liga Diamante comenzará en Doha (Catar) el 7 de mayo y concluirá con una final de dos días en Zúrich (Suiza) los días 25 y 26 de agosto, según informó este lunes World Athletics.

Durante cuatro meses, los mejores atletas del mundo volverán a citarse en algunas de las quince paradas del circuito de la Liga Diamante, que, en 2026, se abrirá en Doha antes de la tradicional visita a China para las pruebas de Shanghái/Keqiao y Xiamen.

Zúrich releva a Bruselas en la final

Para 2026, la ciudad de las finales cambia, pasando de Bruselas a Zúrich y adelantando su tradicional fecha al 25 y 26 de agosto con motivo de los Mundiales de Pekín (China) de septiembre.

Alcance global y premios del circuito

La Liga Diamante se retransmite en más de 170 países, cuenta con una audiencia estimada en redes sociales de 6.8 millones de seguidores y, en este 2026, repartió una bolsa de premios, a nivel económico, de 9.24 millones de dólares.

· Calendario de la Liga Diamante:

7 de mayo. Doha (Catar)

15 de mayo. Shanghái/Keqiao (China)

22 de mayo. Xiamen (China)

27 de mayo. Roma (Italia)

30 de mayo. Rabat (Marruecos)

3 de junio. Oslo (Noruega)

6 de junio. Estocolmo (Suecia)

25 de junio. París (Francia)

3 de julio. Eugene (Estados Unidos)

9 de julio. Mónaco

13 de julio. Lausana (Suiza)

17 de julio. Londres (Inglaterra)

15 de agosto. Silesia (Polonia)

20 de agosto. Bruselas (Bélgica)

25 y 26 de agosto. Zúrich (Suiza). Finales.