INDOMET prevé aguaceros fuertes en el litoral este, Santo Domingo y el Cibao

Mientras el suroeste y la frontera tendrán pocas lluvias por escasa humedad, la franja caribeña y el norte sufrirán aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas

Las condiciones meteorológicas sobre el territorio dominicano presentarán hoy una marcada distribución geográfica en el patrón de precipitaciones, influenciada por la variación en la disponibilidad de humedad de nuestra masa de aire.

Contraste en las precipitaciones a nivel nacional

El comportamiento de las lluvias se manifestará de manera diferenciada en las distintas regiones del país:

Suroeste y zona fronteriza: Se estiman precipitaciones menos frecuentes e intensas, condición motivada por la escasez de humedad en dicha área geográfica.

Se estiman precipitaciones menos frecuentes e intensas, condición motivada por la escasez de humedad en dicha área geográfica. Litoral caribeño y este (desde la mañana): Se pronostican aguaceros pasajeros, tronadas y ráfagas de viento desde tempranas horas en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal .

Se pronostican aguaceros pasajeros, tronadas y ráfagas de viento desde tempranas horas en . Cibao y zonas bajo alerta (tarde y noche): Con el avance de la jornada, las precipitaciones se tornarán de moderadas a fuertes en puntos aislados, intensificándose con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia Santiago, Puerto Plata y demás demarcaciones que permanecen bajo niveles de alerta meteorológica.

Riesgos y recomendaciones de seguridad

Debido a la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en periodos concentrados durante la tarde y la noche:

Atención en zonas vulnerables: Se exhorta a la población a tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas repentinas y anegaciones temporales en vías públicas.

Evite cruzar ríos, arroyos y cañadas que mantengan volúmenes de agua elevados en las provincias bajo seguimiento oficial.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa un día marcado por condiciones de inestabilidad y abundante nubosidad: