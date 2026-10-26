INDOMET mantiene 14 provincias en aviso y alerta por baja presión y vaguadas

Nueve provincias permanecen en aviso y cinco en alerta por aguaceros de moderados a muy fuertes, tormentas y ráfagas. Se emiten advertencias marítimas.

Este lunes 26 de octubre de 2026, la República Dominicana continuará bajo un patrón meteorológico sumamente húmedo e inestable. Esta situación está impulsada por la combinación de un área de baja presión ubicada al este de Cuba, la influencia de varias vaguadas y un elevado contenido de humedad sobre nuestra masa de aire.

Precipitaciones intensas y zonas afectadas

Desde la madrugada y durante el resto de la jornada, se registrarán aguaceros intermitentes de carácter moderado a muy fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Esta actividad lluviosa incidirá principalmente sobre:

Provincias del litoral costero caribeño

La zona fronteriza y la región noroeste

La llanura oriental, el valle del Cibao y la Cordillera Central

Niveles de Avisos y Alertas Meteorológicas

Ante el peligro inminente de inundaciones urbanas repentinas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, el Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET ha actualizado los niveles de riesgo:

Provincias en AVISO METEOROLÓGICO (9):

San Cristóbal

Pedernales

Peravia

Azua

San José de Ocoa

El Gran Santo Domingo (incluye el Distrito Nacional)

Barahona

Independencia

Bahoruco

Provincias en ALERTA METEOROLÓGICA (5):

San Juan

La Vega

Monseñor Nouel

Monte Plata

Elías Piña

Llamado de protección civil: Se reitera a la población en áreas vulnerables seguir al pie de la letra las orientaciones de los organismos de socorro y abstenerse de cruzar cauces con altos volúmenes de agua.

Advertencias marítimas en ambas costas

Las condiciones marinas se presentarán complejas debido al deterioro del tiempo:

Costa atlántica: Se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal.

Se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones y evitar aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal. Ambas costas (Caribeña y Atlántica): Se insta a extremar precauciones ante la reducción de visibilidad provocada por los intensos aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Temperaturas calurosas y recomendaciones de salud

A pesar de la cobertura nubosa y las lluvias, el viento cálido procedente del sur/sureste mantendrá un ambiente caluroso a nivel nacional, con temperaturas máximas de entre 32 °C y 34 °C y mínimas entre 24 °C y 26 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera suficiente agua a lo largo del día para mantenerse hidratado.

Utilice prendas de vestir ligeras, holgadas y de colores claros.

Permanezca en espacios frescos y bien ventilados.

Evite la exposición directa al sol sin la debida protección en el intervalo de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Atención a vulnerables: Supervise de cerca la hidratación y salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, ubicados bajo Aviso Meteorológico, se pronostica una jornada dominada por tiempo severo:

Distrito Nacional: Cielo nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Cielo nublado con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Santo Domingo (Norte, Oeste y Este): Predominio de nublados a mayormente nublado con ocurrencia continua de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Boletín meteorológico elaborado por el Centro de Pronósticos.