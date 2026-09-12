Temperaturas calurosas

Fuente oficial :INDOMET

La incidencia de una masa de aire seca, asociada a una concentración moderada de partículas de polvo sahariano, mantendrá limitadas las precipitaciones sobre la geografía nacional. No obstante, durante la tarde, los efectos locales podrían favorecer la ocurrencia de algunos chubascos aislados sobre las provincias de San Pedro, San Cristóbal, Independencia, Dajabon, Santiago Rodríguez y algunos puntos del Gran Santo Domingo.

Las temperaturas continuarán bastante calurosas, con una sensación térmica elevada. Por tal motivo, recomendamos ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. Asimismo, se aconseja permanecer en lugares frescos y ventilados. Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Distrito Nacional: nubosidad aislada. Temperaturas calurosas

Santo Domingo Norte: nubosidad dispersa con algunos chubascos en la tarde

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y sensación calurosa.

Santo Domingo Este: nubosidad dispersa con algunos chubascos en la tarde.

Temperaturas: mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

Para mañana domingo, a pesar de la presencia de una vaguada sobre el territorio dominicano, las condiciones ambientales no serán favorables para generar precipitaciones significativas, debido al bajo contenido de humedad presente en la masa de aire, asociado a la presencia de partículas de polvo sahariano. En consecuencia, prevalecerá un cielo generalmente soleado, con escasas precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional. No obstante, los efectos locales podrían favorecer la ocurrencia de algunos chubascos puntuales hacia sectores de las regiones noroeste y sureste, así como de la Cordillera Central.

Santo Domingo: cielo soleado y grisáceo, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados en la tarde.

Distrito Nacional: cielo soleado y grisáceo, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados en la tarde.

El lunes las partículas de polvo sahariano y una masa de aire seco continuarán limitando el desarrollo de lluvias significativas a pesar de la presencia de la vaguada, restringiendo las precipitaciones solo algunos aguaceros o chubascos por la tarde en zonas de la cordillera Central y las regiones noreste, noroeste y sureste, por lo que persistirá un ambiente bastante caluroso.

Santo Domingo: nubes dispersas.

Distrito Nacional: nubes aisladas.

RESUMEN: incidencia de polvo sahariano en concentraciones moderadas…pocas lluvias sobre el territorio dominicano…temperatura calurosa.