INABIE ofrece jornada de salud escolar hasta este viernes

El INABIE desarrolla una jornada de salud integral en el sector Savica hasta el viernes 6 de noviembre, beneficiando a más de 1,000 estudiantes

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en marcha un amplio operativo de salud integral en el Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal, ubicado en el sector Savica. La iniciativa está dirigida a beneficiar a más de 1,000 estudiantes del sistema educativo público de la demarcación.

Las autoridades del organismo estudiantil destacaron que el operativo se mantendrá activo y ofreciendo servicios de manera continua hasta el próximo viernes 6 de noviembre, periodo durante el cual se desplegarán brigadas especializadas para atender a la comunidad escolar.

Servicios médicos especializados disponibles

La jornada interinstitucional forma parte de las estrategias permanentes del INABIE para garantizar el bienestar integral de los alumnos, abarcando áreas clínicas prioritarias para la prevención y detección temprana de condiciones que afecten el rendimiento académico:

Salud visual y auditiva: Evaluaciones especializadas para identificar problemas de visión y audición que requieran corrección oportuna.

Evaluaciones especializadas para identificar problemas de visión y audición que requieran corrección oportuna. Atención bucal: Revisiones odontológicas y orientación sobre higiene oral para prevenir afecciones dentales en los menores.

Revisiones odontológicas y orientación sobre higiene oral para prevenir afecciones dentales en los menores. Epidemiología e investigación: Labores de control preventivo y levantamiento de indicadores sanitarios en la población estudiantil.

«Nuestra misión es asegurar que cada estudiante reciba las atenciones preventivas necesarias directamente en su entorno escolar, garantizando así una mejor calidad de vida y salud integral,» señalaron representantes de la institución.

El operativo concluirá este viernes 6 de noviembre, reafirmando el compromiso del Estado con la optimización de los servicios de salud preventiva en los centros educativos públicos del país.