El programa Hoy Mismo analiza la huelga médica en RD, los reclamos de los galenos y las críticas hacia las posturas y amenazas del Colegio Médico

El sector salud dominicano vive momentos de alta tensión este 13 de octubre de 2026, tras la concretización de un paro nacional de labores convocado por el gremio médico. Durante la transmisión del programa matutino Hoy Mismo, el tema acaparó el centro del debate nacional, poniendo sobre la mesa tanto las motivaciones de los profesionales de la salud como los cuestionamientos éticos y sociales ante una paralización que golpea directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Lejos de centrarse únicamente en el pliego de peticiones, el análisis abordó la responsabilidad institucional y el costo humano que conllevan estas medidas de presión en la red pública de hospitales.

Radiografía del paro y reclamos del sector

La paralización de actividades impulsada por el Colegio Médico Dominicana (CMD) pone en evidencia una serie de demandas laborales históricas que el gremio califica de «insostenibles»:

Evaluación de desempeño y pagos: Los profesionales exigen la revisión y aplicación justa de las evaluaciones laborales, así como el ajuste en los incentivos por antigüedad.

Los profesionales exigen la revisión y aplicación justa de las evaluaciones laborales, así como el ajuste en los incentivos por antigüedad. Compensaciones por distancia y guardias: Se reclama el cumplimiento de acuerdos pendientes sobre los pagos correspondientes a servicios de guardia presencial y los incentivos por laborar en zonas apartadas del país.

Críticas a las formas y al liderazgo gremial

Uno de los aspectos más debatidos en el espacio matutino fue la postura adoptada por la directiva del gremio médico. Los conductores y analistas calificaron de «inadecuada» la reciente amenaza del presidente del Colegio Médico de realizar revelaciones orientadas a «hacer temblar al gobierno».

El costo humano: Los pacientes más pobres en el centro del conflicto

Más allá de la confrontación política y laboral, el punto más sensible expuesto durante el análisis fue el impacto social de las huelgas hospitalarias.

Se enfatizó con firmeza que los paros en la red pública afectan de manera desproporcionada a los pacientes de menores recursos económicos. Ciudadanos que dependen exclusivamente de la salud pública —muchos de ellos lidiando con enfermedades graves como el cáncer o tratamientos especializados— ven truncadas sus citas, estudios y procedimientos tras meses de larga espera, agravando su sufrimiento físico y emocional.

El pulso entre las autoridades sanitarias y los médicos deja en evidencia la urgente necesidad de encontrar canales de diálogo permanentes que eviten la confrontación y garanticen, por encima de todo, el derecho fundamental a la salud en la República Dominicana.