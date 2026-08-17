✨ Palabra clave: Serenidad

🎨 Color de suerte: Champán

🔢 Números de suerte: 47 • 82

🔮 GENERALIDADES: ¡SUELTA LO QUE LLEVAS EN EL PECHO Y NO DEJES QUE TU MENTE REPITA UNA Y OTRA VEZ LO MISMO! La paciencia será tu mejor aliada mientras esperas una respuesta. Hay algo que todavía va y viene: una persona cambia de opinión o una conversación no termina de definirse. Arreglos, o reparaciones o cambios dentro de casa toman importancia. Una hamaca o columpio representará ese vaivén emocional para ti. Algo relacionado con una lengua será señal de una palabra que sale a la luz: alguien abre la boca, revela información o hace un comentario inesperado.

💼 TRABAJO Y DINERO: La falta o retraso de un dinero puede inquietarte, pero tu creatividad encontrará una salida. Una idea, actividad adicional o forma diferente de hacer las cosas puede ayudarte. No te desesperes si una respuesta tarda un poco más.💫 SALUD: una molestia en la lengua o boca, una llaga, mordedura, irritación, visita al dentista, revisión de dientes/encías.

❤️ AMOR: Una conversación pendiente finalmente comienza a salir. Lo importante será escuchar lo que la otra persona realmente quiere decir. 💞 PAREJAS: Hay indecisión o cambios de opinión; no conviertan un asunto económico o doméstico en una batalla emocional. 💖 SOLTEROS: Alguien puede acercarse y después tomar distancia. No corras detrás: deja que esa persona defina qué quiere.

👩 MUJER : Querrás poner orden en tu espacio, decorar, reparar o cambiar algo de casa. Una conversación con otra mujer te permitirá entender algo que estaba confuso.

👨 HOMBRE : Una preocupación económica te obliga a buscar otra alternativa. Aparece una idea práctica que puede darte resultado. Cuidado con responder impulsivamente a un comentario.

📖 SALMO 46: “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios».

✨ AFIRMACIÓN: Suelto la preocupación, tranquilizo mi mente y permito que cada situación encuentre su verdadero lugar en armonía con todo el universo.

Cáncer (21 junio – 22 julio)