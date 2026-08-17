Cáncer

Horóscopo Diario
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Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Cáncer, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Serenidad
🎨 Color de suerte: Champán
🔢 Números de suerte: 47 • 82

🔮 GENERALIDADES: ¡SUELTA LO QUE LLEVAS EN EL PECHO Y NO DEJES QUE TU MENTE REPITA UNA Y OTRA VEZ LO MISMO! La paciencia será tu mejor aliada mientras esperas una respuesta. Hay algo que todavía va y viene: una persona cambia de opinión o una conversación no termina de definirse. Arreglos, o reparaciones o cambios dentro de casa toman importancia. Una hamaca o columpio representará ese vaivén emocional para ti. Algo relacionado con una lengua será señal de una palabra que sale a la luz: alguien abre la boca, revela información o hace un comentario inesperado.

💼 TRABAJO Y DINERO: La falta o retraso de un dinero puede inquietarte, pero tu creatividad encontrará una salida. Una idea, actividad adicional o forma diferente de hacer las cosas puede ayudarte. No te desesperes si una respuesta tarda un poco más.💫 SALUD: una molestia en la lengua o boca, una llaga, mordedura, irritación, visita al dentista, revisión de dientes/encías.

❤️ AMOR: Una conversación pendiente finalmente comienza a salir. Lo importante será escuchar lo que la otra persona realmente quiere decir. 💞 PAREJAS: Hay indecisión o cambios de opinión; no conviertan un asunto económico o doméstico en una batalla emocional. 💖 SOLTEROS: Alguien puede acercarse y después tomar distancia. No corras detrás: deja que esa persona defina qué quiere.

👩 MUJER : Querrás poner orden en tu espacio, decorar, reparar o cambiar algo de casa. Una conversación con otra mujer te permitirá entender algo que estaba confuso.
👨 HOMBRE : Una preocupación económica te obliga a buscar otra alternativa. Aparece una idea práctica que puede darte resultado. Cuidado con responder impulsivamente a un comentario.

📖 SALMO 46: “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios».
✨ AFIRMACIÓN: Suelto la preocupación, tranquilizo mi mente y permito que cada situación encuentre su verdadero lugar en armonía con todo el universo.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Los Cáncer tienen una gran tendencia a vivir en el pasado y esto se acentúa aún más cuando están solteros aunque, por el contrario, cuando están en una relación sana, se suelen concentrar más en el futuro próximo y se esfuerzan por cumplir todas sus metas.

Los nacidos bajo este signo son amantes muy tiernos y personas muy sensibles a las que los golpes que da la vida pueden hacer mucho daño. Por este motivo, no es raro que un Cáncer esté siempre en guardia y a la defensiva, algo muy contraproducente que puede acabar alejándolo de sus seres más queridos. 

Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Cáncer, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Serenidad
🎨 Color de suerte: Champán
🔢 Números de suerte: 47 • 82

🔮 GENERALIDADES: ¡SUELTA LO QUE LLEVAS EN EL PECHO Y NO DEJES QUE TU MENTE REPITA UNA Y OTRA VEZ LO MISMO! La paciencia será tu mejor aliada mientras esperas una respuesta. Hay algo que todavía va y viene: una persona cambia de opinión o una conversación no termina de definirse. Arreglos, o reparaciones o cambios dentro de casa toman importancia. Una hamaca o columpio representará ese vaivén emocional para ti. Algo relacionado con una lengua será señal de una palabra que sale a la luz: alguien abre la boca, revela información o hace un comentario inesperado.

💼 TRABAJO Y DINERO: La falta o retraso de un dinero puede inquietarte, pero tu creatividad encontrará una salida. Una idea, actividad adicional o forma diferente de hacer las cosas puede ayudarte. No te desesperes si una respuesta tarda un poco más.💫 SALUD: una molestia en la lengua o boca, una llaga, mordedura, irritación, visita al dentista, revisión de dientes/encías.

❤️ AMOR: Una conversación pendiente finalmente comienza a salir. Lo importante será escuchar lo que la otra persona realmente quiere decir. 💞 PAREJAS: Hay indecisión o cambios de opinión; no conviertan un asunto económico o doméstico en una batalla emocional. 💖 SOLTEROS: Alguien puede acercarse y después tomar distancia. No corras detrás: deja que esa persona defina qué quiere.

👩 MUJER : Querrás poner orden en tu espacio, decorar, reparar o cambiar algo de casa. Una conversación con otra mujer te permitirá entender algo que estaba confuso.
👨 HOMBRE : Una preocupación económica te obliga a buscar otra alternativa. Aparece una idea práctica que puede darte resultado. Cuidado con responder impulsivamente a un comentario.

📖 SALMO 46: “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios».
✨ AFIRMACIÓN: Suelto la preocupación, tranquilizo mi mente y permito que cada situación encuentre su verdadero lugar en armonía con todo el universo.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Los Cáncer tienen una gran tendencia a vivir en el pasado y esto se acentúa aún más cuando están solteros aunque, por el contrario, cuando están en una relación sana, se suelen concentrar más en el futuro próximo y se esfuerzan por cumplir todas sus metas.

Los nacidos bajo este signo son amantes muy tiernos y personas muy sensibles a las que los golpes que da la vida pueden hacer mucho daño. Por este motivo, no es raro que un Cáncer esté siempre en guardia y a la defensiva, algo muy contraproducente que puede acabar alejándolo de sus seres más queridos. 

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