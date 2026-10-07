CONAPE: Ayudas recortadas y cuestionables gastos

Nuria Piera investiga las graves deficiencias y cuestionables gestiones administrativas en el CONAPE durante el año 2026
Este reportaje de la periodista Nuria Piera investiga las graves deficiencias y cuestionables gestiones administrativas en el CONAPE (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente) durante el año 2026.
- Recorte de ayudas alimentarias: A partir de mayo de 2026, la institución eliminó las raciones mensuales de alimentos para los adultos mayores, sustituyéndolas por una única entrega anual, justificando la medida como una forma de ampliar la cobertura a costa de la intensidad del beneficio.
- Gestión presupuestaria: A pesar de contar con un presupuesto aprobado de más de 2,184 millones de pesos, para julio de 2026 solo se había ejecutado el 0.23% de la partida destinada a alimentos.
- Irregularidades en licitaciones: Se denuncian procesos de compras de urgencia con empresas vinculadas a controversias previas, además de una disminución en la calidad nutricional de los productos entregados, priorizando azúcares y carbohidratos sobre proteínas.
- Clientelismo y privilegios territoriales: El reportaje señala una distribución desigual de las ayudas, priorizando la provincia de Samaná por encima de zonas con mayor población de adultos mayores, y el uso de jornadas de entrega para actividades vinculadas a figuras políticas.
- Cuestionamientos en programas de cuidado: Se expone que programas como Familia de Cariño benefician a familiares de funcionarios de la institución y que la tercerización de servicios de cuidados domiciliarios a empresas como Odontolobe ha resultado en salarios más bajos para los cuidadores, a pesar del alto costo pagado por CONAPE.