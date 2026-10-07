RD rompe récord: Más de 16,000 cruceristas en un solo día

La República Dominicana recibe a más de 16,000 visitantes en un solo día con la llegada simultánea de cuatro cruceros a Puerto Plata y Pedernales.

El turismo de cruceros en la República Dominicana sigue rompiendo esquemas y consolidando al país como el puerto indiscutible del Caribe. En una jornada sin precedentes, el territorio nacional superó los 16,000 visitantes en un solo día, gracias a la llegada simultánea de cuatro imponentes embarcaciones turísticas distribuidas estratégicamente entre la costa norte y la región sur del país.

Este logro histórico pone de manifiesto la modernización portuaria y la diversificación de los destinos nacionales, conectando a miles de vacacionistas con la cálida hospitalidad dominicana.

Puertos que hicieron historia en una sola jornada

La llegada masiva de cruceristas se articuló a través de tres de las terminales más importantes del desarrollo marítimo actual:

Puerto Plata (Amber Cove y Taíno Bay): La Novia del Atlántico demostró su gran capacidad receptiva al acoger de manera simultánea los cruceros Mardi Gras , Carnival Magic y Resilient Lady , convirtiendo sus calles y atractivos en un hervir de dinamismo comercial y cultural.

La Novia del Atlántico demostró su gran capacidad receptiva al acoger de manera simultánea los cruceros , y , convirtiendo sus calles y atractivos en un hervir de dinamismo comercial y cultural. Pedernales (Cabo Rojo): En la región sur, el muelle de Cabo Rojo recibió con entusiasmo al majestuoso crucero Freedom of the Seas, reafirmando el despegue definitivo de este nuevo polo turístico y su impacto directo en el desarrollo económico de la zona fronteriza.

«Superar los 16,000 cruceristas en una sola jornada es la prueba contundente de que la visión de expansión portuaria y la confianza de las grandes navieras en la República Dominicana están rindiendo frutos extraordinarios,» destacan operadores del sector turístico.

Con este nuevo récord, el país reafirma su liderazgo en el turismo regional, demostrando que la infraestructura moderna y la riqueza de sus destinos garantizan experiencias inolvidables para miles de viajeros que eligen las costas dominicanas como su puerto favorito en el Caribe.