El programa Hoy Mismo destaca los logros de RD: crucero Disney Dream en Puerto Plata, más de 9.2 millones de visitantes y cumbre regional de la CEPAL.

El panorama socioeconómico de la República Dominicana continúa consolidando cifras y acontecimientos que reafirman su liderazgo y dinamismo en el Caribe. Durante la emisión del programa matutino Hoy Mismo, transmitido este 7 de octubre de 2026, se resaltaron los avances más significativos que posicionan al país en el foco de la atención internacional, destacando un crecimiento sostenido, un turismo en su punto más alto y cumbres de relevancia continental.

La combinación de una robusta industria turística y eventos de alta diplomacia económica refleja la estabilidad y el atractivo de la nación frente a los desafíos globales.

Avances clave destacados en el escenario nacional

Hitos históricos en el sector turismo: Se celebró con júbilo la llegada del majestuoso crucero Disney Dream a las costas de Puerto Plata, un suceso que enriquece la oferta de cruceros en la costa norte. Paralelamente, el ministro de Turismo, David Collado, informó que el país superó los 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el año anterior.

Se celebró con júbilo la llegada del majestuoso crucero a las costas de Puerto Plata, un suceso que enriquece la oferta de cruceros en la costa norte. Paralelamente, el ministro de Turismo, David Collado, informó que el país superó los entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el año anterior. Cumbre de la CEPAL en Santiago de los Caballeros: La Ciudad Corazón se consolida como un centro regional para eventos de alto nivel al albergar la importante reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL ). El encuentro reúne a representantes de 42 naciones para debatir estrategias de desarrollo económico y social en la región.

La Ciudad Corazón se consolida como un centro regional para eventos de alto nivel al albergar la importante reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( ). El encuentro reúne a representantes de 42 naciones para debatir estrategias de desarrollo económico y social en la región. Proyecciones económicas favorables: Organismos internacionales como el Banco Mundial y la propia CEPAL estiman que el crecimiento económico de la República Dominicana cerrará el año 2026 en un rango sólido de entre 4.7% y 4.8% , reafirmando la resiliencia financiera del país.

Organismos internacionales como el Banco Mundial y la propia CEPAL estiman que el crecimiento económico de la República Dominicana cerrará el año 2026 en un rango sólido de , reafirmando la resiliencia financiera del país. Aclaración institucional: Durante el espacio también se abordaron temas de interés público, desmintiendo tras investigaciones oficiales una denuncia difundida en redes sociales sobre un supuesto incidente en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), aclarando que los hechos no ocurrieron en el campus universitario.

«El desarrollo sostenido de nuestra economía y la confianza internacional demuestran que el trabajo conjunto entre sectores impulsa a la República Dominicana hacia un futuro de mayores oportunidades,» destacaron los analistas del programa.

Con estos logros, el país reafirma su capacidad de adaptación, su atractivo turístico inagotable y su firme compromiso con el progreso social y económico en beneficio de todos los dominicanos.