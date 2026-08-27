Frank Camilo: Los nuevos cronistas viene bien preparados

Camilo analiza en Es Temprano Todavía el periodismo deportivo, y señala que la nueva generación viene altamente preparada y competitiva

En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Albert Mena, el cronista deportivo Frank Camilo analiza cómo las redes sociales y la tecnología han democratizado el acceso a la información y el ejercicio del periodismo deportivo, señalando que la nueva generación viene altamente preparada y competitiva.

El invitado relata sus inicios en Color Visión hace 40 años, comenzando desde 1986, y reflexiona sobre su carrera en los medios deportivos y su rol actual como director de CDN Deportes.

Analizan el éxito de la delegación dominicana, destacando la obtención de 46 medallas de oro. Camilo menciona disciplinas que sorprendieron por su desempeño, como el esquí náutico, el boxeo y el atletismo, destacando la labor de atletas como Marileidy Paulino.

Discuten sobre el desempeño del béisbol en eventos multideportivos y cómo se diferencia de los torneos profesionales como el Clásico Mundial, explicando la complejidad de la participación de peloteros bajo contrato.

Camilo analiza cómo las redes sociales y la tecnología han democratizado el acceso a la información y el ejercicio del periodismo deportivo, señalando que la nueva generación viene altamente preparada y competitiva.