Fernando Villalona en Lungomare

El más carismático artista dominicano llega a Lungomare el jueves 29 de octubre cantando todos sus éxitos en todos los géneros
Desde las 9 de la noche la magia envolvente del mayimbe en EL DIA DEL CANGREJO.
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