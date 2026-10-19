Fernando Villalona en Lungomare

El más carismático artista dominicano llega a Lungomare el jueves 29 de octubre cantando todos sus éxitos en todos los géneros

Desde las 9 de la noche la magia envolvente del mayimbe en EL DIA DEL CANGREJO.

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