Oleaje peligroso en la costa atlántica

Fuente oficial INDOMET

Predominará en gran parte del territorio nacional un ambiente soleado, poco nuboso, sin precipitaciones relevantes, debido a una masa de aire con reducido contenido de humedad. No obstante, hacia el interior del país, se prevén algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, sobre localidades de Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, entre otras provincias cercanas, debido a los efectos locales y la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.

En la costa Atlántica, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a oleaje y viento anormales. Asimismo, exhortamos a los bañistas a tomar las debidas precauciones ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas. En la costa Caribeña, las condiciones se mantienen sin restricciones.

Las temperaturas máximas comienzan a disminuir gradualmente; sin embargo, la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde. Se recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Distrito Nacional: cielo soleado y caluroso.

Santo Domingo Norte: cielo soleado y caluroso.

Santo Domingo Oeste: cielo soleado y caluroso.

Santo Domingo Este: cielo soleado y caluroso.

Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 31 °C y 33 °C.

Mañana lunes, observaremos un cielo soleado y poco nuboso en el país. Mientras que para la tarde, se generarán aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, La Altagracia, El Seibo, entre otras localidades cercanas, debido a la incidencia de la vaguada más el incremento de la humedad. Prevemos que dicha actividad de precipitaciones se prolongue hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo: ambiente soleado y poco nuboso.

Distrito Nacional: ambiente soleado y poco nuboso.

El martes, las condiciones del tiempo estarán similares al día anterior, ya que continuaremos bajo la incidencia de la vaguada y una masa de aire húmeda, por consiguiente, se esperan algunos chubascos hacia el litoral caribeño en horas matutinas. En la tarde, se producirán aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del Cibao, como en Santiago, Puerto Plata, La Vega, Valverde (Mao), Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Sánchez Ramírez (Cotui), entre otras.

Santo Domingo: chubascos matutinos, entre débiles a moderados.

Distrito Nacional: chubascos matutinos, entre débiles a moderados.